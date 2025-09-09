Milan-Bologna dopo la sosta: tutte le possibili scelte di Allegri e Italiano

Milan-Bologna, big match dopo la prima sosta Nazionali: gestione delle energie e possibili rotazioni per Allegri ed Italiano

Enrico Pecci Redattore 9 settembre - 19:37

Va in archivio la prima sosta Nazionali della nuova stagione. A partire dal prossimo weekend, con il ritorno della Serie A, arriveranno anche i primi scontri diretti: sabato c'è il Derby d'Italia Juventus-Inter, mentre nella serata di domenica a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà il Bologna. Sarà un match inedito, perché in questa stagione soltanto la squadra di Vincenzo Italiano disputerà le coppe europee.

Milan-Bologna, il turnover e le possibili rotazioni di Allegri e Italiano — Dopo il Napoli di Conte, sarà il Milan di Allegri ad avere il "vantaggio" di non giocare le coppe nel corso della stagione 2025/26. Per il tecnico rossonero, dunque, ci saranno pochi calcoli e ragionamenti da fare: in campionato andrà sempre in campo il miglior Milan possibile. L'ottima notizia per l'ex Juventus è il recupero di Rafa Leao, con l'aggiunta in attacco anche di uno degli ultimi arrivati, ovvero Nkunku.

Il Bologna, invece, nelle prossime settimane debutterà anche in Europa League, subito sul campo di una delle favorite come l'Aston Villa e successivamente al Dall'Ara contro il Friburgo. Per Italiano sarà subito tempo di turnover e rotazioni e non mancano le defezioni. L'allenatore rossoblù ha già perso per infortunio Casale, Immobile, Holm e Sulemana: tutte pedine importanti che accorceranno le rotazioni del tecnico.

Milan-Bologna, Allegri ritrova Leao: le ultime sulle scelte — Massimiliano Allegri, come anticipato, ritrova Leao dopo l'infortunio e dovrà invece fare a meno soltanto di Jashari. Il tecnico prepara il debutto di Adrien Rabiot a centrocampo e - nel nuovo 3-5-2 rossonero - dovrebbe schierare Pulisic in attacco al fianco del portoghese. Santi Gimenez, salvo sorprese, inizierà dalla panchina. In casa Milan, dunque, non c'è spazio per turnover e rotazioni: Allegri può ora concentrare tutte le energie sul campionato per il primo obiettivo stagionale, il ritorno in Champions League.