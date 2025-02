Milan, Conceição: “Con i nuovi possiamo lavorare meglio. Leao? Può fare molto di più”

Un Milan concreto, affamato e cinico stende la Romae avanza in Coppa Italia, dimostrando di avere non solo qualità tecniche ma anche una mentalità in continua evoluzione. Sergio Conceição, artefice di questa crescita, ha analizzato la partita con lucidità e consapevolezza ai microfoni di SportMediaset, sottolineando le fondamenta del suo progetto tecnico.