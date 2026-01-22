Classe 2001, la voglia di tornare subito in campo e dimostrare tutto il suo valore. Niente può fermare la voglia di Santiago Gimenez di scrivere pagine importanti con la maglia del Milan, neanche gli infortuni, più forti del destino che gli ha messo davanti una sfida importante. Sta lavorando tanto a Milanello per bruciare le tappe e tornare subito a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, aiutando il club a perseguire i suoi obiettivi in campionato a suon di gol. È proprio lui che si racconta in una lunga intervista a ESPN Mexico, tra il sogno di bambino di vestire la maglia del Milan, il suo rapporto con Modric vicino di casa speciale e le difficoltà iniziali in Italia e in serie A. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>