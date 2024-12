Milan-Inter Femminile, il Derby si Milano si avvicina: ecco dove vederlo in tv

Il derby di Milano , stavolta tra la femminile del Milan e la femminile dell'Inter , sta per andare in scena: manca ormai pochissimo per il super match che vedrà il suo fischio d'inizio alle 14:30 di domani, domenica 8 dicembre. Non una gara come le altre, questo è chiaro trattandosi di un derby, ma anche una partita che porta con sé numerose novità a partire da dove sarà giocata. Si può dire che con questo derby il calcio italiano femminile farà la storia: di seguito tutti i dettagli utili, a partire dall'emittente che trasmetterà l'evento sportivo in programma la dodicesima giornata di campionato.

Milan-Inter femminile, il derby di Milano si potrà vedere su Dazn e/o Rai Sport

Innanzitutto bisogna sottolineare il luogo in cui Milan-Inter femminile sarà giocata, visto che per la prima volta nella storia andrà in scena sul palcoscenico di San Siro, esattamente come accade per le squadre maschili. Per chi non sarà fisicamente presente allo stadio ma vorrà comunque assistere all'evento sarà visibile, come tutte le partite di questa stagione 2024/25, su Dazn o su Rai Sport. Il direttore di gara fischierà l'inizio alle ore 14:30 e poi sarà tutto nelle mani, o per meglio dire nei piedi, delle giocatrici rossonere e nerazzurre. Inoltre, per quanto riguarda lo streaming, si potrà usufruire anche della piattaforma online di Rai Play o dell'app mobile di Dazn.