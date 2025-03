Lazio: sulle ali dell'entusiasmo, pronta a infrangere il tabù di San Siro. Sarà questa la volta buona?

Nancy Gonzalez Ruiz 2 marzo 2025 (modifica il 2 marzo 2025 | 10:53)

Il duello tra rossoneri e biancocelesti, in programma questa sera alle ore 20:45, richiama inevitabilmente alla memoria le emozioni che hanno caratterizzato gli scontri epici del passato. La rivalità tra Milan e Lazio non si limita a un singolo incontro o a una stagione. Nel corso dei decenni, le due realtà calcistiche hanno condiviso palcoscenici diversi: dalla Serie A alla Serie B, dalla Coppa Italia alla Supercoppa.

Il precedente pirotecnico del 1992 Per comprendere il valore di questa rivalità, basta riavvolgere il nastro fino al 18 ottobre 1992. Il Milan di Fabio Capello, reduce da quattro vittorie consecutive e con un attacco atomico composto da Van Basten, Papin e Lentini, affronta la Lazio in una gara che si trasforma in un festival del gol. L'inizio è travolgente: Gullit e Papin siglano il doppio vantaggio nei primi quindici minuti, ma Winter accorcia le distanze. Il Milan ristabilisce le distanze con un rigore di Van Basten, chiudendo il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa, Fuser e Signori provano a tenere viva la Lazio, ma ancora una volta il Cigno di Utrecht è letale dal dischetto, firmando il definitivo 5-3 con il sigillo finale di Simone. Una partita da incorniciare, che regalò emozioni e spettacolo puro al pubblico di San Siro.

La corsa Scudetto del 1998/99: un finale incandescente Uno dei momenti più incandescenti della rivalità tra Milan e Lazio arriva nella stagione 1998/99. La Lazio di Sven-Göran Eriksson domina il campionato per gran parte della stagione, ma nelle ultime giornate il Milan di Zaccheroni compie un'autentica rimonta. Il punto di svolta arriva alla penultima giornata, quando i biancocelesti pareggiano con la Fiorentina e il Milan supera l’Empoli, completando il sorpasso. All’ultima giornata, i rossoneri non sbagliano e conquistano il loro 16° Scudetto, lasciando la Lazio con l’amaro in bocca per un sogno infranto sul filo di lana.

Le sfide in Coppa Italia e Supercoppa Milan e Lazio non si sono sfidate solo in campionato, ma anche in finali che hanno scritto la storia del calcio italiano. Memorabile la finale di Coppa Italia del 1998, con la Lazio capace di ribaltare lo svantaggio dell’andata grazie alle reti di Gottardi, Jugovic e Nesta, conquistando il trofeo. La rivincita rossonera arriva nella Supercoppa Italiana del 2004, quando uno straordinario Andriy Shevchenko firma una tripletta che spegne le speranze della squadra romana, consegnando un altro titolo al Milan.

Capitolo Serie B... — Pochi ricordano che Milan e Lazio si sono affrontate anche nei campionati cadetti. Nella stagione 1982/83, entrambe le squadre militavano in Serie B dopo le rispettive retrocessioni. Quel campionato si rivelò una marcia trionfale per entrambe, con il Milan che chiuse al primo posto e la Lazio seconda, garantendosi il ritorno immediato nella massima serie. Un’eccezione nella storia di due club abituati a lottare per il vertice.

Le statistiche a San Siro e il dominio rossonero San Siro è sempre stato un fortino per il Milan contro la Lazio. I numeri parlano chiaro: in 78 precedenti, i rossoneri hanno trionfato 44 volte, con 23 pareggi e solo 10 successi biancocelesti. L'ultimo colpaccio laziale risale al 2019, quando la squadra di Inzaghi espugnò il Meazza con un 1-2 firmato da Immobile e Correa. Da allora, il Milan ha costruito un dominio pressoché totale, vincendo cinque degli ultimi sei scontri casalinghi. Inoltre, nelle ultime tre gare giocate a San Siro, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata, un dato che non si verificava dal periodo 2003-2005.

L'attesa per il match di stasera La sfida di questa sera, domenica 2 marzo 2025, alle 20:45, aggiungerà un nuovo capitolo a questa storia gloriosa. Il Milan deve ricorrere disperatamente una posto in zona Champions, mentre la Lazio cerca punti pesanti per consolidarla. Due squadre con filosofie diverse, ma accomunate dallo stesso obiettivo stagionale. Ancora una volta, San Siro sarà il palcoscenico.