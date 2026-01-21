Due giorni di riposo per il Milan dopo le fatiche contro il Lecce, preparandosi al meglio per l'ostica trasferta di Roma in programma domenica sera contro i giallorossi. La truppa di Allegri sta ricaricando al meglio le energie fisiche e mentali per lo scontro diretto, cercando di conquistare l'intera posta in palio e restare ben agganciata al treno delle primissime. La grande novità riguarda Rafa Leao, che ha deciso di allenarsi ugualmente ieri a Milanello, per arrivare pronto per la sfida dell'Olimpico. Con lui anche Gimenez, impegnato nell'iter riabilitativo dopo l'operazione alla caviglia e Saelemaekers che sta smaltendo il problema agli adduttori. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>
derbyderbyderby calcio italiano Milan, Leao si allena anche nel giorno libero: nel mirino la trasferta di Roma
LA NOTIZIA
Milan, Leao si allena anche nel giorno libero: nel mirino la trasferta di Roma
Con lui anche Gimenez, impegnato nell'iter riabilitativo dopo l'operazione alla caviglia e Saelemaekers che sta smaltendo il problema agli adduttori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA