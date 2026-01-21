Con lui anche Gimenez, impegnato nell'iter riabilitativo dopo l'operazione alla caviglia e Saelemaekers che sta smaltendo il problema agli adduttori.

Due giorni di riposo per il Milan dopo le fatiche contro il Lecce, preparandosi al meglio per l'ostica trasferta di Roma in programma domenica sera contro i giallorossi. La truppa di Allegri sta ricaricando al meglio le energie fisiche e mentali per lo scontro diretto, cercando di conquistare l'intera posta in palio e restare ben agganciata al treno delle primissime. La grande novità riguarda Rafa Leao, che ha deciso di allenarsi ugualmente ieri a Milanello, per arrivare pronto per la sfida dell'Olimpico. Con lui anche Gimenez, impegnato nell'iter riabilitativo dopo l'operazione alla caviglia e Saelemaekers che sta smaltendo il problema agli adduttori. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>