L'ex fuoriclasse Paolo Di Canio ha attaccato fortemente l'atteggiamento di Rafa Leao al Milan, intervenendo a margine degli eventi legati al padel Legends Trophy. Secondo l'ex attaccante, il giocatore rossonero è reo di pensare troppo alle questioni extra campo come partecipare agli eventi di moda delle sfilate milanesi e alle registrazioni musicali in sala di incisione e soltanto dopo al campo, apparendo spesso svogliato e distratto. "Con lui bisogna sempre essere comprensivi, capire il momento, le esigenze, giustificarlo. Solo in Italia si ha questo atteggiamento così comprensivo, in altre squadre d'Europa non esiste. Non mi interessa che si arrabbi per quello che dico, non fa parte della mia famiglia e non è mio fratello o mio cugino. Quando parlo bene lo faccio dei campioni come Yildiz, altrimenti se c'è da criticare, lo faccio senza problemi", inizia Di Canio. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>