Luka Modric brucia le tappe: a 20 giorni dalla frattura allo zigomo, il croato si allena in gruppo. Allegri pronto a convocarlo per la trasferta col Genoa
Luka Modric è arrivato a Milano! Le immagini da Malpensa
Un'ottima notizia scuote in positivo l'ambiente rossonero alla vigilia di una delicatissima sfida di campionato. A distanza di soli 20 giorni dal duro scontro di gioco con Locatelli, avvenuto durante il big match Milan-Juventus, Luka Modric ha letteralmente bruciato le tappe del suo recupero. Il quarantenne centrocampista croato, che era stato costretto a finire sotto i ferri per operarsi a causa di una brutta frattura allo zigomo sinistro, quest'oggi ha sorpreso tutti. Nella giornata di sabato ha infatti svolto l'intera seduta di allenamento regolarmente insieme al resto del gruppo.
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Prove con la maschera protettiva: esito positivoIl rientro in campo del fenomeno croato è stato gestito ovviamente con la massima cautela dallo staff medico rossonero. Ma le risposte fornite dal giocatore sul rettangolo verde sono state estremamente incoraggianti. Modric ha lavorato intensamente indossando una speciale maschera protettiva, testando le sue sensazioni nei movimenti e soprattutto nei contrasti. Le prove sostenute a Milanello hanno dato esito totalmente positivo. Tanto che il regista ex Real Madrid è ora considerato potenzialmente a disposizione per l'insidiosa trasferta di domenica alle ore 12:00 allo stadio Marassi contro il Genoa.
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La palla passa ad Allegri: possibile spezzone di garaCon il via libera definitivo da parte dei medici e la chiara, inesauribile volontà del giocatore di tornare immediatamente a dare il suo contributo alla causa milanista, la decisione finale spetta ora unicamente alla guida tecnica. Sarà infatti mister Massimiliano Allegri a dover valutare se e come impiegare il fuoriclasse croato in terra ligure. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di una convocazione per fargli riassaporare il clima partita. L'allenatore deciderà in base all'andamento del match se schierarlo sul terreno di gioco per uno spezzone nel corso del secondo tempo.
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