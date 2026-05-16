Un'ottima notizia scuote in positivo l'ambiente rossonero alla vigilia di una delicatissima sfida di campionato. A distanza di soli 20 giorni dal duro scontro di gioco con Locatelli, avvenuto durante il big match Milan-Juventus, Luka Modric ha letteralmente bruciato le tappe del suo recupero. Il quarantenne centrocampista croato, che era stato costretto a finire sotto i ferri per operarsi a causa di una brutta frattura allo zigomo sinistro, quest'oggi ha sorpreso tutti. Nella giornata di sabato ha infatti svolto l'intera seduta di allenamento regolarmente insieme al resto del gruppo.

MILANO, ITALIA - 26 APRILE: Luka Modric del Milan viene accompagnato fuori dal campo dallo staff medico. Dopo essersi infortunato durante la partita di Serie A tra Milan e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Prove con la maschera protettiva: esito positivo

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La palla passa ad Allegri: possibile spezzone di gara

Il rientro in campo del fenomeno croato è stato gestito ovviamente con la massima cautela dallo staff medico rossonero. Ma le risposte fornite dal giocatore sul rettangolo verde sono state estremamente incoraggianti.ha lavorato intensamente indossando una specialeprotettiva, testando le sue sensazioni nei movimenti e soprattutto nei contrasti. Le prove sostenute ahanno dato esito totalmente positivo. Tanto che il regista ex Real Madrid è ora considerato potenzialmente a disposizione per l'insidiosa trasferta di domenica alle ore 12:00 allo stadio Marassi contro ilCon il via libera definitivo da parte deie la chiara, inesauribile volontà del giocatore di tornare immediatamente a dare il suo contributo alla causa milanista, la decisione finale spetta ora unicamente alla guida tecnica. Sarà infatti mister Massimilianoa dover valutare se e come impiegare il fuoriclasse croato in terra ligure. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di unaper fargli riassaporare il clima partita. L'allenatore deciderà in basedel match se schierarlo sul terreno di gioco per uno spezzone nel corso del secondo tempo.

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