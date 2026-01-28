Milan, Tomori sempre più al centro del progetto tra carattere e compattezza

La compattezza di una squadra che costruisce al meglio i suoi successi passa sempre da una difesa solida e di carattere. Ben lo sa il Milan, che prosegue al meglio la sua striscia di risultati utili consecutivi, subendo pochissime reti e mostrandosi cinica in attacco. Certo, resta qualcosa da limare per la parte offensiva per essere ancora più risolutivi ma in casa rossonera ci si gode il magic moment del reparto arretrato con un Tomori che non sta deludendo le aspettative. Fresco di 200 presenze in maglia rossonera, è risultato fondamentale nel pareggio all'Olimpico contro la Roma, coprendo al meglio la corsia di destra e dando manforte ai compagni anche nella parte centrale dell'area di rigore. Un elemento fondamentale per la rosa di Allegri, dimostrando sempre grande carattere e attaccamento alla maglia, alla ricerca di nuovi traguardi e obiettivi. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>