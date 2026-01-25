Così come accade dopo ogni partita, anche al termine dell'incontro tra Roma e Milan le statistiche subiranno un aggiornamento. Queste due squadre, infatti, si sfideranno alle ore 20:45 di questa sera in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. In palio ci sono tre punti che possono risultare fondamentali ai fini della classifica. Aspettando il fischio d'inizio da parte di Colombo, vediamo insieme alcuni numeri e curiosità sui giallorossi di Gian Piero Gasperini ed i rossoneri di Massimiliano Allegri.
Serie A
Roma-Milan, statistiche e curiosità di questo big match di campionato
Le statistiche di Roma e Milan prima del big match di stasera—
Nel corso della giornata odierna, andrà in scena la sfida numero 204 tra la Lupa ed il Diavolo. All'andata, disputata a San Siro nel mese di novembre, il Milan ha vinto di misura grazie alla rete di Strahinja Pavlović. Tra l'altro, in quell'occasione il difensore centrale serbo ha segnato il suo primo gol di piede, visto che gli altre tre in rossonero li ha realizzati tutti di testa. Nello stesso incontro, Mike Maignan ha parato il calcio di rigore di Paulo Dybala e ha avuto luogo un particolare evento: per la prima volta, infatti, i rossoneri hanno vinto un match in cui il portiere francese ha parato un tiro dagli 11 metri. Restando sul dischetto del rigore, il Milan ne ha calciati quattro nelle ultime dieci gare in cui ha affrontato la Lupa allo Stadio Olimpico. Ai giallorossi, in questo campionato, non hanno ancora fischiato contro un calcio di rigore ed è l'unica che vanta di questa particolare statistica. I rossoneri, invece, occupano insieme ad Udinese e Napoli il primo posto di più rigori contro: tutte e tre a quota 6.
Questa sera, il Milan giocherà contro la squadra che ha la miglior difesa di questa Serie A. La Roma, infatti, ha subito soltanto 12 reti. I rossoneri si trovano al primo posto di particolari statistiche che riguardano le partite in corso: più gol nei primo quarto d'ora della ripresa, attualmente a quota 9; maggior numero di gol realizzati negli ultimi 15' della seconda frazione di gioco, ben sette come Atalanta, Bologna e Napoli; squadra con meno sostituzioni effettuate (78) ma, allo stesso tempo, con più gol di calciatori entrati in campo a gara in corso (6). La squadra di Allegri, tra l'altro, è quella che ha totalizzato più punti (13) nel secondo tempo rispettare ai risultati dei primi 45'. In questa particolare classifica, la Roma di Gasp occupa il secondo posto, condiviso con la Juventus, con 10 punti.
