Roma-Milan, statistiche e curiosità di questo big match di campionato

Le statistiche di Roma e Milan prima del big match di stasera

Nel corso della giornata odierna, andrà in scena la sfida numero 204 tra la Lupa ed il Diavolo. All'andata, disputata a San Siro nel mese di novembre, il Milan ha vinto di misura grazie alla rete di Strahinja Pavlović. Tra l'altro, in quell'occasione il difensore centrale serbo ha segnato il suo primo gol di piede, visto che gli altre tre in rossonero li ha realizzati tutti di testa. Nello stesso incontro, Mike Maignan ha parato il calcio di rigore di Paulo Dybala e ha avuto luogo un particolare evento: per la prima volta, infatti, i rossoneri hanno vinto un match in cui il portiere francese ha parato un tiro dagli 11 metri. Restando sul dischetto del rigore, il Milan ne ha calciati quattro nelle ultime dieci gare in cui ha affrontato la Lupa allo Stadio Olimpico. Ai giallorossi, in questo campionato, non hanno ancora fischiato contro un calcio di rigore ed è l'unica che vanta di questa particolare statistica. I rossoneri, invece, occupano insieme ad Udinese e Napoli il primo posto di più rigori contro: tutte e tre a quota 6.