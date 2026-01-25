Roma-Milan, dove vedere il big match in diretta tv e streaming LIVE

La gara di questa sera metterà in palio per due squadre che, attualmente, si trovano nelle prime quattro posizioni della classe

Jacopo del Monaco 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 09:03)

Tra le partite di questa domenica di calcio figura anche quella che metterà di fronte la Roma ed il Milan e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della ventiduesima giornata della Serie A. Lo scontro diretto avrà inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico. Nel match d'andata, disputato ad inizio novembre, il Diavolo ha vinto di misura grazie al gol di Strahinja Pavlović, mentre Mike Maignan ha parato il rigore di Paulo Dybala.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Roma-Milan, dove vedere l'incontro — La partita di questa sera metterà in palio tre punti molto importanti a fini della classifica. İ giallorossi vogliono restare tra le prime quattro e proveranno a lottare per il titolo, mentre i rossoneri hanno intenzione di tornare nuovamente a -3 dall'Inter capolista. La grande sfida tra Roma e Milan sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

La situazione delle due squadre — Attualmente, la Roma allenata da Gian Piero Gasperini occupa la quarta posizione in classifica avendo totalizzato 42 punti. Negli ultimi impegni stagionali disputati, la squadra della capitale ha perso soltanto in Coppa Italia contro il Torino (2-3), salutando anzitempo questa competizione. In campionato, invece, ha vinto le ultime tre partite contro Lecce, Sassuolo e Torino tra l'altro tutte con lo stesso risultato, ovvero 2-0. Pochi giorni fa, i giallorossi hanno vinto di nuovo 2-0, ma contro i tedeschi dello Stoccarda in occasione della settima giornata di Europa League.

Il Milan guidato da Massimiliano Allegri, dal canto suo, si trova al secondo posto grazie ai suoi 43 punti. Gli ultimi cinque impegni rossoneri riguardano i match di campionato disputati nel mese in corso. Dopo la vittoria in casa del Cagliari decisa dalla rete di Rafael Leão, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 prima contro il Genoa e poi contro la Fiorentina e, successivamente, hanno battuto il Como (1-3) in trasferta nel match di recupero della sedicesima giornata e poi il Lecce a San Siro grazie alla prima rete italiana di Niclas Füllkrug.

Probabili formazioni — Tra le fila dei giallorossi, mancheranno per infortunio Gollini, El Shaarawy, Hermoso e Dovbyk, mentre vanno valutate le condizioni di Ferguson e Mancini, usciti claudicanti dal match di giovedì. Unico ballottaggio è in difesa tra Rensch e Ziolkowski. Per i rossoneri, invece, l'unico assente è Santiago Giménez, mentre ci sono dei ballottaggi come quello a centrocampo tra Ricci e Fofana ed in attacco tra Nkunku e Pulisic. In difesa, giocherà di nuovo De Winter perché Pavlović non è ancora al 100% nonostante sia disponibile.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasparini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. Allenatore: Allegri