Roma-Milan, cinque partite storiche tra giallorossi e rossoneri

Dalle ottime prestazioni individuali a partite che hanno deciso un titolo, fino al primo incontro in una competizione europea

Jacopo del Monaco 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 14:32)

Roma-Milan, cinque match storici — Dopo la partita tra Juventus e Napoli, la ventiduesima giornata di Serie A offre ai propri tifosi anche il big match tra Roma e Milan. Queste due squadre, infatti, occupano due delle prime quattro posizioni in classifica e si affronteranno alle ore 20:45 di domani sera. In palio, quindi, ci saranno tre punti che possono risultare molto importanti. In tutta la loro storia, giallorossi e rossoneri hanno giocato contro in 203 occasioni ed alcune di queste sono ben impresse nella memoria di una o dell'altra squadra. Aspettando che l'incontro dello Stadio Olimpico abbia inizio, ecco alcune grandi partite tra i due club.

1990: Lezione Sacchiana all'Olimpico In occasione della ventiseiesima giornata della Serie A 1989/1990, la Roma ai tempi allenata da Luigi Radice ha ospitato i rossoneri di Arrigo Sacchi, i quali detenevano i titoli di Campioni d'Europa e del Mondo. L'incontro disputato a fine febbraio tra le due compagini lo sblocca al 34' Antonio Tempestilli, il quale realizza un autogol in favore dei rossoneri. Tra l'altro, il difensore ne aveva realizzato uno anche nel match della stagione precedente. Cinque minuti dopo, Marco van Basten segna il raddoppio per i rossoneri e, al 57' della gara, cala il tris su assist di Carlo Ancelotti, ex della gara. Al minuto 89 ci pensa Daniele Massaro a chiudere definitivamente i giochi col Milan che, così, cala il poker all'Olimpico.

La cinquina giallorossa Verso la fine del campionato 1997/1998, per la precisione al trentaduesimo turno, la squadra della capitale ha affrontato i rossoneri presso lo Stadio Olimpico. I ragazzi allenati dal ceco Zdenek Zeman, dopo sedici minuti di gioco, sbloccano l'incontro col terzino sinistro Vincent Candela. Quattro minuti più tardi il centrocampista Luigi Di Biagio segna su calcio di rigore e quest'ultimo, al 28', porta la Roma sul 3-0. Negli ultimi minuti di gioco, la Lupa ha anche il tempo di segnare il quarto gol con Paulo Sergio su assist di Aldair. Alla fine, i giallorossi hanno vinto 5-0 e l'ultima rete, realizzata al minuto 82, porta la firma di Marcio Delvecchio, che ha ricevuto il cross decisivo da Eusebio Di Francesco, attuale tecnico del Lecce.

2003: la finale di Coppa Italia La stagione 2002/2003 riporta alla mente dei tifosi rossoneri ricordi bellissimi, visto che il Milan ha messo in bacheca ben due trofei. In quell'annata, infatti, il Diavolo ha raggiunto sia la finale di Coppa Italia che quella di Champions League, dove ha affrontato rispettivamente Roma e Juventus. In quegli anni, l'atto conclusivo della coppa nazionale si decideva col match d'andata e di ritorno.

Nella gara d'andata, disputata il 20 maggio 2003, dopo l'iniziale vantaggio della Lupa firmato Francesco Totti, il Milan ha vinto 1-4 grazie alle reti di Serginho (doppietta), Massimo Ambrosini ed Andrij Shevchenko. La gara di ritorno giocata il 31 maggio, invece, è terminata 2-2: doppietta di Totti su punizione e poi reti di Rivaldo e Filippo Inzaghi. Al 70' dell'incontro, poi, Antonio Cassano ha preso un cartellino rosso per aver spinto il fischietto nella bocca di Rosetti, usato termini coloriti al suo indirizzo ed aver fatto il gesto delle corna. Alla fine, il Milan ha alzato al cielo la 5ª Coppa Italia della sua storia. Per di più, tre giorni prima di questo match il Diavolo aveva vinto la Champions battendo la Juve ai calci di rigore.

2004: il match-Scudetto Il campionato 2003/2004 aveva due favorite per la vittoria finale, ovvero il Diavolo e la Lupa. Nel girone d'andata, il Milan guidato da Carlo Ancelotti ha vinto 1-2 all'Olimpico grazie alla doppietta di Shevchenko. In seguito, ha avuto luogo una lotta a distanza tra le due squadre coi giallorossi che hanno frenato prima perdendo contro il Bologna e poi pareggiando il Derby della Capitale contro la Lazio. Il 2 maggio 2004, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, un gol al secondo minuto di gioco del numero 7 ucraino ha deciso lo scontro diretto contro i giallorossi ed il Milan ha potuto festeggiare il suo 17° Scudetto.

2024: Europa League, quarti di finale Nella stagione 2023/2024, l'urna di Nyon fa incrociare due squadre della Serie A ai quarti di finale dell'Europa League. Infatti, vengono estratte due palline dalle quali escono proprio la Roma ed il Milan. Nella gara d'andata, disputata a San Siro, la Roma ha vinto di misura grazie alla rete del difensore centrale Gianluca Mancini sugli sviluppi di un calcio d'angolo e, durante la seconda frazione di gioco, Olivier Giroud ha sprecato un'occasione a pochi passi dalla porta che poteva rimettere la gara in equilibrio. Al ritorno, disputato presso lo Stadio Olimpico, la Lupa allenata da Daniele De Rossi ha vinto 2-1 grazie alle reti di Mancini e Paulo Dybala. Risulta inutile, invece, il gol di testa realizzato da Matteo Gabbia nei minuti finali di gara. Con questi risultati, la Roma ha staccato il pass per le semifinali, dov'è stato eliminato dal Bayer Leverkusen.