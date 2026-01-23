Juventus-Napoli, statistiche e precedenti del big match della Serie A

Questa grande sfida della Serie A metterà di fronte due club che hanno grandi obiettivi tra lotta Scudetto e corsa alla zona Champions

Jacopo del Monaco 23 gennaio - 20:00

In questo weekend di calcio andranno in scena diversi match importanti, tra cui quello che metterà di fronte la Juventus ed il Napoli. Le due compagini, infatti, si affronteranno in occasione del ventiduesimo turno di Serie A. L'incontro avrà inizio alle ore 18:00 di domenica 25 gennaio presso l'Allianz Stadium di Torino. Si tratta di una gara molto importante per le rispettive annate delle due squadre, che puntano alla vittoria per continuare a lottare visti gli obiettivi che entrambe hanno.

I bianconeri, allenati da Luciano Spalletti, occupa la quinta posizione in classifica con 39 punti e nella scorsa partita di campionato hanno perso 1-0 in casa del Cagliari. I partenopei, guidati da Antonio Conte nonché detentori dello Scudetto, si trovano al terzo posto e hanno soltanto quattro punti in più rispetto ai grandi rivali. Nello scorso turno di A, i campani hanno vinto di misura contro il Sassuolo grazie alla rete del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka.

Juventus-Napoli, i precedenti — Domenica pomeriggio, i due club si affronteranno per la 186esima volta nella loro storia con la Juve che ha un vantaggio nelle statistiche: 85 vittorie, di cui l'ultima a dicembre del 2023 con rete di Gatti e 51 pareggi. Il Napoli, invece, ha vinto 49 match e l'ultimo risale alla gara d'andata di quest'annata disputata al Maradona e decisa dalla doppietta di Rasmus Højlund. In diverse occasioni, tra l'altro, questa partita ha deciso delle finali di Coppa e Supercoppa: quattro vinte dagli azzurri e soltanto due vinte dei torinesi. Per di più, nella stagione 1988/1989, si sono incontrate ai quarti di finale di Coppa UEFA. La Juve ha vinto 2-0 l'andata, ma il Napoli ha passato il turno avendo segnato tre reti nella gara di ritorno. Così come per gli scontri generali, anche per i gol i bianconeri sono avanti essendo a quota 294, ben 66 in più dei napoletani.

Nella massima competizione italiana, invece, i due club hanno giocato contro in 165 occasioni. La compagine piemontese ha vinto 75 partite, i campani sono a quota 40 ed i pareggi sono stati 50. Tra gli incontri degli ultimi anni tra Juve e Napoli ricordiamo la vittoria per 5-1 dei campani al Maradona. In quella partita hanno segnato Osimhen (doppietta), K'varatskhelia, Rrahmani ed Elmas, mentre per i bianconeri Di Maria aveva segnato il gol del momentaneo 2-1. Prendendo in considerazione le 82 sfide in campionato giocate a Torino, la Juve domina le statistiche con le sue 51 vittorie. Gli azzurri, dal canto loro, hanno vinto soltanto 9 volte ed i pareggi sono a quota 22. Tra le ultime vittorie bianconere possiamo menzionare il 4-3 dell'agosto 2019. Dopo i tre gol delle Juve firmati Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo, in Napoli ha rimesso la gara in equilibrio con Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Tuttavia, un autogol di Koulibaly al 92' ha deciso la sfida in favore delle Zebre.