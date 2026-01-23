Juventus-Napoli, il pronostico di DDD: Conte torna allo Stadium da avversario

.Juventus-Napoli, il pronostico della redazione di DDD sulla sfida in programma domenica 25 gennaio all'Allianz Stadium: torna Conte da rivale

Gennaro Dimonte 23 gennaio - 17:02

Juventus-Napoli è, con Roma-Milan, il match chiave di questa 22° giornata di Serie A. Domenica 25 gennaio all'Allianz Stadium andrà in scena una sfida importantissima per l'economia della stagione di entrambe. Ci si aspettano tante sorprese in campo, con i club pronti a darsi battaglia. Sarà l'occasione per rivedere Antonio Conte in quello che è stato il suo fortino per anni. Fischio di inizio alle ore 18:00.

Juventus-Napoli, il momento delle due squadre — Bianconeri che sembravano in grande rampa di lancio per un posto tra le prime della classe, poi è arrivata l'inaspettata sconfitta sul campo del Cagliari. Prestazione negativa per i ragazzi di Spalletti, apparsi comunque in un'ottima forma fisica ma poco concreti nelle tantissime azioni create in Sardegna. Per provare a stare tra le prime quattro servirà qualcosa di più di risultati positivi.

Fondamentale l'1-0 contro il Sassuolo in casa Napoli dopo i tre pareggi consecutivi contro Verona, Inter e Parma. Se in Champions il ruolino di marcia e tutt'altro che positivo, in campionato la squadra di Conte sta comunque tenendo un buon ritmo nonostante le tante difficoltà di rosa e infortuni.

Le probabili formazioni — Un solo ballottaggio in quello che ormai è un consolidato 4-2-3-1 per Spalletti. Il recupero Conceicao insidia Miretti sulla trequarti, confermato McKennie a destra e David come riferimento offensivo. Conte in piena emergenza e costretto a variare diversi interpreti in attacco. Senza Lang e Lucca ceduti spazio a Vergara ed Elmas accanto a Hojlund.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Miretti, McKennie; David. Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte.

Juventus-Napoli, il pronostico di DDD — In questo momento i bianconeri sono in un momento di forma sicuramente migliore rispetto ai partenopei. Questo potrebbe andare a influire su questa sfida all'Allianz Stadium nonostante la classifica veda il Napoli davanti di quattro punti. Il rendimento fuori casa e le quattro sconfitte dei campani fuori dal "Maradona" è un altro indicatore da non sottovalutare, per questo vediamo leggermente favoriti la Juventus in questa fase della stagione.

PRONOSTICO: VITTORIA JUVENTUS