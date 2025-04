Come arrivano le due squadre alla partita di lunedì, valida per la trentaquattresima giornata di Serie B e per un posto nei playoff

Filippo Montoli 19 aprile - 09:43

Lunedì 21 aprile alle ore 17:30 scenderanno in campo Modena e Cesena per la trentaquattresima giornata di Serie B. Secondo derby casalingo consecutivo per i canarini che, dopo la sconfitta con il Sassuolo vogliono rifarsi e tornare a credere nel sogno playoff. Per i bianconeri di mister Mignani si tratta invece del primo di altrettanti due derby in fila. La prossima giornata saranno anche loro impegnati contro i neroverdi. Ma come arrivano le due squadre alla partita di lunedì?

Il Modena per continuare la serie di imbattibilità nel derby — Paolo Mandelli e i suoi giocatori, dopo aver inanellato una serie di due vittorie molto pesanti contro Catanzaro e Pisa, hanno subito una brusca frenata nel match di sabato scorso contro il Sassuolo. La situazione però non è peggiorata. Con il pareggio proprio del Cesena e la sconfitta del Palermo, l'ottavo posto valevole per l'ingresso ai playoff rimane a soli 3 punti di distanza. A favore dei padroni di casa giocano due dati in particolare. Al Braglia il Modena ha subito solo 3 sconfitte, due delle quali a inizio campionato, quando la squadra era in uno stato di forma tutt'altro che positivo. Invece, considerando il derby con il Cesena, l'ultima sconfitta risale addirittura al 2019. E se si contano esclusivamente le partite al Braglia, bisogna tornare al 2014 per vedere i canarini uscire a mani vuote dalla partita. Per quanto riguarda un aspetto negativo, attenzione alla difesa modenese. Risale al 22 febbraio l'ultimo clean sheet del portiere Gagno.

Il Cesena per rientrare nella zona playoff — Periodo a dir poco complicato per la squadra di Mignani. Zero vittorie nelle ultime cinque partite, caratterizzate da quattro pareggi e una sconfitta che hanno pian piano fatto scendere il Cesena in classifica. Declino che è corrisposto alla crisi di gol di bomber Shpendi, andato in rete una sola volta in questo 2025 dopo le 10 marcature di inizio campionato. Nonostante questo, i bianconeri riescono praticamente in ogni occasione a trovare la via del gol. Il problema è simile a quello dei rivali, ovvero che subiscono reti in modo altrettanto semplice. Nel complessivo, la squadra di Mignani fa molto meglio in casa (7 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte) che in trasferta (4 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte), anche se in questo 2025 ha perso una sola volta lontano dal Manuzzi rispetto alle 7 del 2024.