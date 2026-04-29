Clima di fiducia alla vigilia della finale: esperienza e giovani talenti al centro delle riflessioni del ct turco
La Turchia agli Europei, Montella sotto la curva: grande gioia dopo il derby di Roma...
Non solo l’Inter ha vissuto momenti di apprensione quando Hakan Calhanoglu si è fermato ancora, ma anche la Turchia e il commissario tecnico Vincenzo Montella. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct ha parlato del centrocampista, definendolo uno dei registi sempre più rari, capaci di fare la differenza e la cui assenza pesa in modo evidente. L’ex attaccante ha però voluto rassicurare l’ambiente nerazzurro sulle condizioni del giocatore.
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Le dichiarazioni di MontellaLE PAROLE DI MONTELLA AI TIFOSI NERAZZURRI - "Ci ho parlato e l'ho sentito molto calmo, sereno e fiducioso in vista della finale di Coppa Italia. Mi auguro che possa presto allenarsi con continuità perché fa la differenza".
I COMPLIMENTI A YIDLIZ - "Può fare anche di più di quello che stiamo vedendo, è un talento incredibile, non si accontenta mai. Per lui se resta Spalletti è un vantaggio".
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I rimpianti del tecnico della nazionale turcaIl percorso di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia racconta di una crescita costante nei risultati e nel rendimento. Dal suo arrivo nel settembre 2023, il ct ha guidato la nazionale a traguardi significativi: qualificazione a Euro 2024 chiusa al primo posto nel girone e cammino fino ai quarti di finale, primo piazzamento così avanzato dopo 16 anni. Nel complesso, il suo bilancio parla di una percentuale di vittorie elevata e di una squadra competitiva anche nelle qualificazioni mondiali, culminate con il ritorno al Mondiale 2026 dopo 24 anni.
L'ERRORE DI NON ANDARE ALL'ESTERO - "Fare esperienze all'estero arricchisce l'esperienza professionale e soprattutto umana, mi pento di non essere andato prima".
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