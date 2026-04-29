Non solo l’Inter ha vissuto momenti di apprensione quando Hakan Calhanoglu si è fermato ancora, ma anche la Turchia e il commissario tecnico Vincenzo Montella. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct ha parlato del centrocampista, definendolo uno dei registi sempre più rari, capaci di fare la differenza e la cui assenza pesa in modo evidente. L’ex attaccante ha però voluto rassicurare l’ambiente nerazzurro sulle condizioni del giocatore.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 FEBBRAIO: L'allenatore della nazionale turca Vincenzo Montella osserva la partita di andata dei playoff della Lega A/B della UEFA Nations League 2024/25 tra Turchia e Ungheria allo stadio Rams Park di Istanbul, Turchia, il 20 febbraio 2025. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Montella

"Ci ho parlato e l'ho sentito molto calmo, sereno e fiducioso in vista della finale di Coppa Italia. Mi auguro che possa presto allenarsi con continuità perché fa la differenza".

I COMPLIMENTI A YIDLIZ - "Può fare anche di più di quello che stiamo vedendo, è un talento incredibile, non si accontenta mai. Per lui se resta Spalletti è un vantaggio".

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I rimpianti del tecnico della nazionale turca

Il percorso disulla panchina della Turchia racconta di una crescita costante nei risultati e nel rendimento. Dal suo arrivo nel settembre 2023, il ct ha guidato la nazionale a traguardi significativi: qualificazione achiusa al primo posto nel girone e cammino fino ai quarti di finale, primo piazzamento così avanzato dopo 16 anni. Nel complesso, il suo bilancio parla di una percentuale di vittorie elevata e di una squadra competitiva anche nelle qualificazioni mondiali, culminate con il ritorno aldopo 24 anni.

L'ERRORE DI NON ANDARE ALL'ESTERO - "Fare esperienze all'estero arricchisce l'esperienza professionale e soprattutto umana, mi pento di non essere andato prima".

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