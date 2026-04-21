Il parere del CT della Nazionale turca sul centrocampista interista e sulla situazione in casa giallorossa

Giammarco Probo 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 19:20)

Vincenzo Montella, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha offerto un’analisi lucida su diversi temi di attualità calcistica, soffermandosi in particolare sull’importanza di Hakan Çalhanoğlu. Il tecnico ha evidenziato come l’eventuale assenza del regista dell’Inter rappresenti una perdita significativa, sia a livello di club che in ottica nazionale, per via della sua capacità di dettare i tempi di gioco e garantire qualità nella costruzione. Montella ha poi allargato il discorso alla situazione della Roma, sottolineando come il momento richieda equilibrio, continuità e una gestione attenta delle risorse per ritrovare stabilità e risultati.

Le dichiarazioni di Montella — PAROLE SU CALHANOGLU -"Hakan è un giocatore incredibile, sa come comportarsi in campo, ha leadership, da quella carica che serve e quando manca, la sua assenza si sente sempre. L'abbiamo visto anche nell'Inter, che è una delle migliori squadre d'Europa. Rispetto ai tempi del Milan ho ritrovato un giocatore molto maturo, cresciuto su molti ambiti , capace di abbinare ogni caratteristica in campo".

L'ANNATA DELL'INTER -"All' inizio c'è stata una fase dove molte squadre dovevano ancora uscire e hanno perso punti. Poi però è uscita l'inter che conosciamo e li c'è stato poco da fare, sicuro hanno influito i tanti infortuni. Penso soprattutto al Napoli, per i tanti infortuni che hanno condizionato la stagione della squadra di Antonio Conte".

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La corsa Champions e la situazione a Roma — IL PENSIERO DI MONTELLA SULLA SFIDA CHAMPIONS -"La sconfitta del Como, il pareggio tra Roma e Atalanta e la vittoria della Juve contro il Bologna hanno dato uno bella spallata alla classifica. Nel calcio sappiamo che nulla è definitivo, però i risultati di questa giornata hanno dato una risposta abbastanza netta e contribuito a creare un vantaggio importante delle prime quattro sulle altre".

SITUAZIONE TRA GASPERINI E RANIERI -"Non so come andrà a finire. Da allenatore posso dire che è fondamentale che ci sia equilibrio, altrimenti c'è veramente poco da fare. Se la parte tecnica e la dirigenza sono presenti e collaborano è un bene per la squadra, altrimenti si crea una tensione che si riflette anche sui calciatori. Roma poi è una piazza speciale, la conosco benissimo, danno tutto per la squadra".