Lecce e Fiorentina non si fanno male: finisce 1-1, le statistiche della gara

Finisce in parità la sfida del lunedì: un punto a testa per giallorossi e viola, con numeri piuttosto pari

Carmine Panarella 21 aprile - 00:01

Il Lecce e la Fiorentina si dividono la posta in palio con un 1-1 intenso e molto equilibrato, al termine di una gara che ha visto momenti diversi ma una sostanziale parità nel complesso. A sbloccare il match è stato Harrison al 30’ per la Fiorentina, mentre nella ripresa è arrivata la risposta del Lecce con Tiago Gabriel al 71’, che ha fissato il risultato finale.

Un match equilibrato tra possesso e intensità — La partita ha mostrato un andamento piuttosto chiaro sin dai primi minuti, con la Fiorentina più pericolosa nel primo tempo e il Lecce più continuo nella gestione del gioco complessivo. I salentini hanno chiuso con un 55% di possesso palla, contro il 45% degli ospiti, segno di una squadra capace di prendere progressivamente il controllo della gara.

Nonostante ciò, la Fiorentina è riuscita a colpire nella sua fase migliore, trovando il vantaggio con una giocata concreta al 30’, sfruttando una delle poche vere disattenzioni difensive del Lecce.

Produzione offensiva e xG molto vicini — Uno degli aspetti più interessanti della sfida riguarda la produzione offensiva. Il Lecce ha costruito di più, chiudendo con 14 tiri complessivi, contro i soli 5 della Fiorentina, ma la qualità delle occasioni è stata molto simile.

Gli xG raccontano infatti un equilibrio quasi perfetto, con 1.37 per il Lecce e 1.25 per la Fiorentina. Entrambe le squadre hanno avuto 2 grandi occasioni a testa, confermando un match aperto e deciso più dagli episodi che dalla superiorità di una delle due.

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Il dato sui passaggi e la costruzione del gioco — Il Lecce ha mostrato una maggiore presenza nella costruzione, completando 376 passaggi contro i 331 della Fiorentina. Questo dato evidenzia una squadra più propositiva, soprattutto nella seconda parte di gara, quando ha aumentato ritmo e pressione offensiva.

La Fiorentina invece ha scelto un approccio più diretto e meno elaborato, puntando maggiormente sulle ripartenze e cercando di colpire in transizione piuttosto che attraverso un possesso prolungato.

Cartellini e intensità del match — La gara è stata molto fisica e combattuta, con un totale di 21 falli complessivi tra le due squadre, distribuiti tra 8 del Lecce e 13 della Fiorentina. Anche i cartellini gialli confermano un match nervoso, con 2 ammonizioni per i padroni di casa e 4 per gli ospiti.

Un altro dato significativo è quello dei 20 contrasti vinti da entrambe le squadre, a conferma di una partita giocata su ritmi alti e con grande intensità agonistica.

Equilibrio anche sulle palle inattive e sulle parate — La sfida si è mantenuta in equilibrio anche nei dettagli. Il Lecce ha conquistato 5 calci d’angolo contro i 2 della Fiorentina, mentre sul piano delle punizioni si è registrato un netto 13 a 8 per i padroni di casa.

Molto simile anche il dato dei portieri, entrambi protagonisti con 2 parate ciascuno, a testimonianza di una gara in cui nessuno dei due estremi difensori è stato realmente sovraccaricato ma entrambi hanno dovuto restare sempre concentrati.

Fiorentina quasi salva, Lecce al cardiopalma — Il pareggio per 1-1 tra Lecce e Fiorentina è il risultato più coerente con quanto visto in campo. Il Lecce può recriminare per la maggiore produzione offensiva e il controllo del gioco, mentre la Fiorentina porta a casa un punto prezioso dopo una gara più attendista ma efficace nei momenti chiave.

Un risultato che lascia entrambe le squadre con la sensazione di aver fatto abbastanza, ma anche con la consapevolezza che qualcosa in più avrebbe potuto portare alla vittoria. Continua così il momento positivo per la Fiorentina che vede la salvezza ad ormai un passo, mentre per il Lecce ci sarà ancora tanto da faticare fino all'ultima giornata.