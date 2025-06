La prima di Chivu, Inter favorita contro il Monterrey: il pronostico di DDD

Il Mondiale per club dell'Inter parte dalla sfida con il Monterrey: la nostra analisi del match e le migliori quote

Luca Paesano Redattore 16 giugno - 11:37

Nella notte di martedì comincia il Mondiale per club dell'Inter, che scenderà in campo alle ore 03:00 al Rose Bowl Stadium di Pasadena per sfidare il Monterrey. I nerazzurri inaugurano così il Gruppo E, che si completa con River Plate e Urawa Reds. C'è curiosità per scoprire le novità della formazione di Cristian Chivu, subentrato proprio pochi giorni fa a Simone Inzaghi.

Monterrey-Inter, come arrivano le due squadre alla sfida — L'Inter è reduce da una stagione ottima, che ha lasciato tuttavia inevitabilmente tanta amarezza per come si è conclusa. Prima il secondo posto in campionato, con il Napoli che ha vinto la lotta punto a punto e si è aggiudicato lo scudetto. Poi, il disastro nella finale di Champions League, con il pesantissimo 5-0 inflitto dal PSG. Insomma, i nerazzurri sono venuti meno proprio sul più bello. A questo si aggiunge poi l'addio di Simone Inzaghi, che sarà protagonista del Mondiale per club ma sulla panchina dell'Al Hilal. Dalla formazione di Cristian Chivu si attendono dunque risposte.

Ha cambiato in panchina anche il Monterrey, che proprio alla vigilia della competizione ha esonerato Martin Demichelis e chiamato a guidare i messicani Domenec Torrent, storico braccio destro di Pep Guardiola. Il Mondiale per club rappresenta una finestra importante per Los Rayados, che sono a secco di trofei da ben quattro anni e arrivano da stagioni di alti e bassi. In campo ci saranno tante conoscenze del calcio europeo: da Sergio Ramos a Jesus Corona, fino a Sergio Canales, Oliver Torres e l'ex Milan Lucas Ocampos.

Le probabili formazioni delle due squadre — MONTERREY (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All.: Torrent.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Chivu.

Monterrey-Inter, il pronostico di DDD — L'Inter è chiaramente favorita per la sfida contro il Monterrey secondo il pronostico delle agenzie di scommesse. La vittoria dei nerazzurri si trova a quota 1.50, mentre si sale fino a quota 6.00 per il successo dei messicani. Il pareggio nella sfida di Pasadena è dato a 4.50. In termini di reti nell'incontro, l'Over2,5 a quota 1.70 è più invitante dell'Under2,5, che è offerto invece intorno al 2.10. Segneranno entrambe le squadre? Il Goal è proposto a 1.75, mentre il NoGoal è a 1.95.

Ci aspettiamo una risposta convincente da parte della formazione di Cristian Chivu dopo la delusione della finale di Champions League, motivo per cui si può puntare sulla combo 2+Over1,5 a quota 1.70 o anche sulla combo 2+Multigol 2-5 a 1.90, per alzare un po' la quota. Ci attendiamo una sfida vivace, con gol che potrebbero arrivare in entrambi i tempi: da prendere in considerazione la combo Multigol 1-3 PT + Multigol 1-3 ST a quota 1.90.

Il PRONOSTICO DI DDD: Multigol 2-3 ospite, quota 2.00

Dove vedere la partita in tv e in streaming — La partita tra Monterrey e Inter sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente su DAZN. Gli utenti potranno registrarsi alla piattaforma tramite la modalità "DAZN Free" per accedere alla visione senza sottoscrivere un abbonamento. In Italia, la partita sarà visibile anche in differita in chiaro su Italia 1 e in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset, con appuntamento per mercoledì 18 giugno alle ore 21:00.