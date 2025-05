Monza, Nesta: “Milan squadra molto forte. Domani conoscerete il mio futuro”

Il tecnico ha poi aggiunto: "Ogni partita mi ha lasciato un qualcosa. Stare a casa non serve a niente"

Federico Grimaldi 23 maggio 2025 (modifica il 23 maggio 2025 | 15:14)

Sabato sera si chiuderà un capitolo amaro per il Monza, che saluterà la Serie A nella sfida contro il Milan, consapevole di un destino già segnato con la retrocessione in Serie B. Alessandro Nesta, richiamato in corsa per tentare un’impresa impossibile, ha parlato oggi in conferenza stampa per l’ultima volta in stagione. Un momento carico di emozione, tra bilanci e riflessioni, per un finale che segna anche, forse, la fine della sua prima esperienza in biancorosso.

Monza, Nesta: "Mi dispiace, perché qui sto molto bene" — Le parole di Nesta prima del match del suo Monza contro il Milan: "Ogni partita mi ha lasciato un insegnamento. Stare a casa non ti insegna niente. Domani conoscerete quale sarà il mio futuro. Ora concentriamoci sul Milan, una squadra di grande valore. Se ci sono stati sviluppi, solo la società ne è a conoscenza. All’andata, con Fonseca in panchina, affrontammo una sfida complicata. Nonostante il cambio in panchina con Conceição, il Milan resta una squadra importante che avrebbe meritato di essere più in alto in classifica. Ma saprà riscattarsi".

Il Monza del futuro: "Non conosco i piani della società per il mercato. Per costruire una squadra competitiva serve un gruppo solido di leader capaci di trainare il resto del gruppo: una base stabile attorno alla quale far crescere i talenti."

Sulla fine del campionato: "Da una parte sono soddisfatto, dall’altra provo un po’ di amarezza perché qui mi sento a casa. Dopo una stagione così, avrei potuto uscirne molto peggio sul piano emotivo, invece ho resistito."