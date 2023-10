Monza, Palladino: “Il Sassuolo non è solo Berardi; Gomez? Ci sarà domani”

Dopo i due pareggi consecutivi con Lazio e Bologna, i brianzoli sono pronti dopo la commozione per il ricordo di Berlusconi e il colpo Papu Gomez.

Il Monza giocherà in casa del Sassuolo, domani alle 18;30, proprio dopo il grande colpo delle ultime ore.

Il tecnico Palladino, direttamente dall'UPower Stadium, ha analizzato la sfida coi neroverdi in conferenza stampa.

Le parole di Palladino, tecnico del Monza — Cosa pensa Mister del percorso del Monza? "Sono felice del cammino che stiamo facendo, ovviamente c'è sempre da migliorare, a livello globale e singolare. domani affrontiamo una squadra in salute e con l'entusiasmo a mille. Ieri in allenamento ho visto una squadra molto agguerrita e sono fiducioso".

Su Berardi: "Il Sassuolo non è solo Berardi, sono una squadra molto forte in ogni reparto. Berardi sposta gli equilibri, è vero".

Sul Papu Gomez: "E' un campione, oltre che in campo anche a livello di mentalità. Va rimesso a posto fisicamente ma ha grande voglia. Ieri ha voluto subito allenarsi con la squadra e farà parte della trasferta di Sassuolo. Può giocare in tante posizioni, i grandi campioni come lui possono giocare in qualsiasi posizione. Devo essere bravo, insieme al mio staff, a rimetterlo in condizione ottimale".

Ancora su Gomez e l'infortunio di Caprari: "Lo seguivamo da tempo. Nel momento in cui ha rescisso il contratto e avendo la parola con Galliani abbiamo affondato il colpo, l'infortunio di Caprari ha contribuito ad arrivare al Papu".

Su Ciurria e i nuovi: "Lo vedo bene ovunque, dipende anche da chi abbiamo davanti. Kyria ha avuto bisogno di tempo, ma ora è entrato molto bene negli schemi".

Sul momento del Monza: "La squadra sta molto bene psicologicamente, siamo solo molto dispiaciuti per i 2 punti mancati a Lecce, io dico sempre che nel corso del campionato si riequilibra tutto. A noi però interessano le prestazioni, e queste sono arrivate, tutte contro grandi squadre, non pensavo di essere così avanti in questo momento della stagione".

Su Colpani: "Lo stimolo quotidianamente, come faccio con tutti. Andrea deve lavorare tanto, ad oggi non è ancora pronto per effettuare il grande salto e lui lo sa. Il mio obiettivo entro la fine del campionato è quello di portare Colpani ad essere pronto per una grande squadra e per la Nazionale".

Sulle seconde squadre: "Sono favorevolissimo alle squadre U23, i giocatori che escono dalla primavera fanno fatica ad arrivare in Serie A, e uno step del genere è fondamentale. Faccio i complimenti alla nostra primavera, i risultati non sono veritieri fino in fondo. Ci sono giocatori molto bravi e spero, un giorno, di portarne qualcuno in prima squadra.".

