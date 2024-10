Morata a cuore aperto: “Ho lottato contro la depressione”

Queste le dichiarazioni dell'attaccante del Milan riportate dall'anticipazione dell'intervista a Cope: "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte".

Milan, Morata si racconta: "Via dalla Spagna, era una situazione che non potevo più sopportare"

"Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più sopportare", ha svelato l'ex attaccante di Juventus e Atletico Madrid. Anche i motivi personali, dunque, hanno contribuito al trasferimento di Alvaro Morata dai Colchoneros al Milan. Lo spagnolo ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, un gesto tutt'altro che scontato e banale.