La vicenda giudiziaria ha portato alla condanna a un anno di reclusione per il professor Giorgio Galanti . Secondo la Suprema Corte, il medico non avrebbe interpretato correttamente alcune anomalie cardiache emerse durante una prova da sforzo a cui il difensore era stato sottoposto. Si trattava di accertamenti fondamentali che, se approfonditi, avrebbero potuto evitare conseguenze drammatiche.

Un fulmine a ciel sereno

Astori, che aveva 31 anni al momento della scomparsa, era conosciuto non solo come capitano della Fiorentina, ma anche come uomo di grande professionalità e serietà, oltre che come calciatore di altissimo livello. La notizia della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno per tutti: compagni di squadra, amici, staff dirigenziale e il vasto mondo dei social.