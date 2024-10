Juventus, Motta: “Abbiamo creato tanto contro una squadra che gioca per vincere”

Juventus, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha spiegato in conferenza stampa lo spettacolare pareggio contro l'Inter a San Siro: "E' una partita che va analizzata per bene. Sul 4-2 siamo andati in difficoltà, dopo il pareggio però potevamo anche vincerla. In alcuni momenti abbiamo fatto bene, in altri no. In difesa abbiamo sofferto molto, prima di oggi non era mai successo. In attacco siamo stati pericolosi, la partita è sempre stata aperta. Loro sono forti sul lato sinistro ma è proprio su quel lato che abbiamo sfondato. Conceicao è molto veloce, non è mai facile marcarlo".