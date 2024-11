Juventus, Motta: “Fatta una partita concreta. Weah e Yildiz? Devono ancora migliorare”

In conferenza stampa, l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato della vittoria contro il Torino che vale il Derby della Mole: "E' sempre importante giocare con grande equilibrio . Abbiamo fatto una buona partita, sono contento per la prestazione e il risultato. I Derby si devono vincere, ringrazio anche il pubblico per il sostegno. Si è fatta una partita solida, concreta. Weah e Yildiz? Possono ancora migliorare tantissimo, sono contento per il gol di Kenan. Quel movimento sul 2-0 deve essere frequente".

Su Vlahovic e in generale sui singoli: "Quando riposerà vedremo chi potrà giocare al suo posto. E' un elemento fondamentale per noi. Ad esempio Locatelli sta facendo una grande stagione, sono molto contento del suo lavoro. Non entro nel merito della sua non convocazione in Nazionale. Koop e Thuram? Stanno benissimo e per me sono molto importanti, spero possano ancora migliorare. Savona? E' artefice del proprio destino, lo vedo diverso dalle prime partite. Vuole giocare titolare e lo sta dimostrando".