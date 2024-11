Juventus, Motta: “Lo Scudetto non si vince a ottobre”

Motta ha spiegato tutte le difficoltà che potrebbe incontrare la Juventus contro l'Udinese dopo il pareggio contro il Parma. Le sue parole in conferenza stampa.

Gennaro Dimonte 1 novembre - 11:12

La Juventus riparte dal pareggio contro il Parma per 2-2 e affronterà l'Udinese nell'undicesima giornata di Serie A. Sfida complicata per i ragazzi di Thiago Motta contro una squadra assolutamente in forma e sorpresa di questa prima fase del campionato come quella allenata da Kosta Runjaic. Sesto pareggio stagionale e troppe reti subite nelle ultime partite, la conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia della sfida in terra friulana sabato 2 novembre alle 18:00.

Juventus, Motta: "Vlahovic potrebbe rifiatare" — Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta della sua Juventus contro l'Udinese: "Affronteremo una squadra che, rispetto agli altri anni, gioca molto bene a calcio. Fisicamente sono ben strutturati e aggrediscono l'avversario. Per vincere dovremo migliorare la nostra fase difensiva, in casa sono molto pericolosi. Subiamo troppo, dobbiamo ricompattarci un attimo e questo si può fare solo insieme".

Sui giocatori: "Di sicuro non avremo Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Koopmeiners sta meglio ma non può giocare ancora tanti minuti. Vlahovic? Non è stanco ma potrebbe rifiatare, sicuramente lui e i suoi compagni devono fare meglio".

Sulla classifica attuale: "Non la guardo onestamente, lo Scudetto non si vince a ottobre. Per stare in alto in classifica bisogna fare meglio, questo è fuori discussione. Dobbiamo andare a Udine convinti di fare una grande prestazione. Credo in questa squadra e nelle sue possibilità di fare più di così. Non è la Juve di Motta, non penso a come vorrei essere ricordato nel club".