Napoli, Conte: “Siamo in testa, godiamoci il momento”

Dopo la partita contro il Torino, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, parla nella sala stampa del Maradona. “Non è la prima volta che siamo in testa alla classifica. Siamo stati primi per tanto tempo. Non è una novità, e non la...

Michele Bellame Redattore 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 23:41)

Dopo la partita contro il Torino, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, parla nella sala stampa del Maradona. "Non è la prima volta che siamo in testa alla classifica. Siamo stati primi per tanto tempo. Non è una novità, e non la gestiremo diversamente. Le partite iniziano ad essere sempre meno e chiaramente qualsiasi tipo di errore che oggi qualcuno commette c'è il rischio di pagarla in modo pesante. Godiamoci questo momento, a quattro giornate dalla fine siamo matematicamente in Champions ed è un traguardo economicamente importante per la società: rispetto all'anno scorso, oggi te la devi come minimo godere e capire che stai facendo qualcosa di bello per noi e per i tifosi.

Non l'ho vista la partita, già soffro per le nostre, non voglio guardare gli altri. La vigilia è stata strana perché la nostra diretta concorrente giocava prima di noi. Ho voluto lasciare liberi i ragazzi per chi volesse vederla, considerando che potevano perdere qualche energia mentale. Dopo, non è cambiato niente: dovevamo scendere in campo con la giusta cattiveria, perché noi abbiamo grandi motivazioni, ed i ragazzi sono stati bravissimi, spinti da un ambiente eccezionale. Oggi abbiamo fatto fatica ad entrare nello stadio, per l'entusiasmo che c'era. Questo può portare pressione, certo, ma dev'essere una pressione positiva".

E, sugli infortunati: "Anguissa ha avuto un colpo al bacino, mentre per Buongiorno bisogna vedere e fare delle valutazioni. Si deve aspettare tra domani e dopodomani e vedere. Lui aveva questo fastidio tendineo alla parte bassa del pube, ma fare oggi diagnosi diventa molto difficile. Siamo abituati a gestire le emergenze, e così faremo anche stavolta".