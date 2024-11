Napoli-Roma, probabili formazioni: scelte fatte per Conte, Ranieri col dubbio Dybala

Le probabili formazioni di Napoli e Roma, che si sfideranno domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo Stadio Maradona.

Luca Paesano 23 novembre 2024 (modifica il 23 novembre 2024 | 12:15)

Quella tra Napoli e Roma è sicuramente una delle sfide più suggestive del weekend di Serie A. Non solamente per le ovvie ragioni storiche che da sempre animano il Derby del Sole, ma anche e soprattutto per la curiosità che gravita intorno alle due squadre. Da un lato il Napoli, che va in cerca di conferme per dimostrare, anche a sé stesso, di poter andare avanti in questa lotta scudetto e per mantenere il primato. Dall'altro la Roma, dove si respira aria nuova dopo l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi nel tentativo di risollevare una pessima situazione di classifica. Di seguito, le probabili formazioni della gara di domani.

Napoli, probabile formazione: pochi dubbi per Conte — Non ci dovrebbero essere grandi sorprese in casa Napoli, dove le scelte di Antonio Conte sembrano praticamente già fatte. L'allenatore salentino dovrebbe affidarsi all'ormai classica formazione proposta nel corso delle ultime giornate con una sola differenza: il ritorno di Lobotka in cabina di regia. Out nelle ultime gare per un problema muscolare e ben sostituito da Gilmour, lo slovacco è tornato a disposizione di Conte già nella sfida di Milano contro l'Inter ed è reduce da due gare giocate con la Nazionale nel corso della sosta. Nessun problema per McTominay dopo il colpo alla caviglia ricevuto con la Scozia: anche l'ex United sarà in campo dal primo minuto. Decisamente favorito Olivera nei confronti di Spinazzola: c'era qualche dubbio sulle condizioni dell'uruguayano, rientrato per ultimo da questa pausa, ma il terzino sinistro sembra aver dato le giuste garanzie a Conte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Roma, probabile formazione: Pellegrini favorito su Dybala — In casa Roma invece c'è qualche dubbio in più per Claudio Ranieri, e tutto ruota attorno alle condizioni di Paulo Dybala. L'argentino non sembra essere ancora pronto per giocare dall'inizio e, salvo sorprese, partirà quindi dalla panchina. Al suo posto ci sarà Pellegrini, che sarà un po' l'ago della bilancia dei giallorossi: potrebbe giocare da mezz'ala in un 4-3-3 o da trequartista in un 4-2-3-1. In difesa torna sulla corsia laterale Angelino, mentre sarà ancora panchina per Hummels reduce dall'influenza: la coppia di centrali sarà composta da Mancini e Ndicka. Confermati Konè e Cristante in mezzo al campo; tocca a Soulé ed El Shaarawy sulle fasce. Unica punta, chiaramente, Artem Dovbyk.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Konè, Cristante; Soulé, Pellegrini, El Shaawawy, Dovbyk. All. Ranieri