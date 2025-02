Napoli-Udinese finisce 1-1: a McTom, risponde Ekkelenkamp

Il posticipo della domenica sera di Serie A vede di fronte Napoli e Udinese : all'andata, gli azzurri di Conte si sono imposti per 3-1. Stasera, è l' Udinese la squadra migliore, capace di dettare i tempi dell'intera partita, e rendersi pericolosa continuamente. Il Napoli è apparso fiacco e poco convinto, e alla luce del resto del girone di ritorno, non è un buon segnale.

Nell'ultima partita, il Napoli è stato fermato dalla Roma sull'1-1 con una rete sul finale di gara di Angelino, che pareggiava i conti dopo il bel pallonetto di Spinazzola a ridosso della metà del primo tempo. L'Udinese, invece, viene da qualche settimana altalenante: dopo cinque turni senza vittorie, trovano i tre punti contro il Venezia. Per i friulani, questa di stasera, è un'occasione per rimanere in scia alla Roma che ha vinto di rigore ieri contro il Venezia. I partenopei, di contro, hanno il dovere di non perdere punti per strada vista la stravittoria dell'Atalanta contro il Verona, e la sconfitta dell'Inter nel recupero infrasettimanale di giovedì contro la Fiorentina. La stessa partita, si terrà domani, a San Siro, per la 24esima giornata.