L’obiettivo è quello di rappresentare e tutelare allenatori, giocatori e professionisti del calcio italiano

Daniele Cirafici 10 aprile - 19:17

Nel panorama del calcio italiano prende forma una nuova realtà dedicata alla rappresentanza degli sportivi: nasce l'Associazione allenatori e calciatori, un progetto che punta a riunire diverse figure professionali del mondo del pallone. Alla guida dell'iniziativa c'è Beppe Dossena, ex centrocampista campione del mondo con l'Italia nel 1982, che ha assunto il ruolo di leader dell'organizzazione. L’obiettivo della nuova struttura è quello di creare un punto di riferimento per allenatori, calciatori e preparatori, favorendo un dialogo più diretto con le istituzioni sportive e contribuendo allo sviluppo del calcio italiano.

Gli Obiettivi Dell’Associazione Allenatori E Calciatori — Tra i principali scopi della nuova associazione allenatori e calciatori c’è la volontà di offrire maggiore tutela e rappresentanza a chi lavora nel mondo del calcio. L’organizzazione punta a sostenere i propri iscritti su diversi fronti. In primo luogo offrendo supporto nelle questioni contrattuali e professionali, oltre a garantire assistenza negli aspetti legali e previdenziali. Allo stesso tempo l’associazione intende promuovere iniziative utili alla crescita del sistema calcistico. In particolare si punta sulla formazione e sulla valorizzazione delle competenze. Infine, secondo i promotori, l’obiettivo è creare una rete capace di dare maggiore voce a chi lavora nel calcio e favorire il confronto con federazioni, istituzioni e organismi sportivi.

Il progetto di Dossena per il calcio italiano — Il progetto dell’associazione allenatori e calciatori nasce con l’intenzione di rafforzare il ruolo delle figure tecniche e sportive all’interno del movimento calcistico. L’esperienza di Beppe Dossena, oltre che essere maturata in campo che sia nelle attività dirigenziali e televisive, rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa. L’ex campione del mondo punta a creare un’organizzazione che unisca diverse figure del calcio e offra maggiore rappresentanza a chi lavora nel settore.