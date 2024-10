Nazionale a Udine, l’ultima nel 2019: i precedenti

La partita valida per la fase a gironi ella Nations League fra Italia e Israele si gioca allo stadio Friuli - Dacia Arena di Udine. La nazionale non giocava nella città friulana dal 2019, quando nel mese di marzo aveva ospitato la Finlandia.

Con la partita di stasera, l'Italia ha giocato a Udine dieci volte. La prima volta, è stata in una partita amichevole contro la Svizzera nel 1979, il 17 novembre per la precisione. I marcatori di quella partita furono Graziani e Tardelli. Nell'81, c'è stata un'altra amichevole, finita in parità, contro la Germania dell'Est. Dopo cinque anni, l'Italia torna a Udine: era il marzo dell'86, ancora un'amichevole, stavolta contro l'Austria furono Altobelli e Di Gennaro a siglare la vittoria per 2-1, dopo il gol di Polster dopo 3 minuti di gioco.

Negli anni novanta, due partite, delle qualificazioni agli europei: nel 1995 e nel 1998. La prima partita è stata giocata conto la Slovenia, all'inizio di settembre: decise un gol di Fabrizio Ravanelli. Ad ottobre di tre anni dopo, invece, una doppietta di Del Piero stende la Svizzera. Passano dieci anni, e l'Italia ospita la Georgia per le qualificazioni mondiali, e la doppietta di De Rossi consentiva la vittoria alla nazionale di Lippi, che tornò sulla panchina azzurra dopo l'esperienza di Donadoni. Nel 2016, invece, c'è stata un'amichevole contro la Spagna, finita 1-1: sulla panchina c'era Antonio Conte, e per l'Italia aveva segnato Lorenzo Insigne.

Circa un anno dopo, nel giugno del 2017, l'Italia affronta il Liechtenstein per le qualificazioni mondiali in Russia: vittoria agevole per 5-0, per la nazionale di Ventura, per effetto delle reti di Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini. Due anni dopo, infine, l'ultimo precedente: per 2-0 contro la Finlandia, reti di Barrella e Kean.