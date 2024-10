Vicario: “Voglio conquistare il Mondiale, ma devo convincere Spalletti”

"Sono partito dal basso, giocare per la nazionale è il sogno di tutti i bambini. Punto a conquistarmi la fiducia di Spalletti e partecipare al Mondiale"

Il portiere del Tottenham ha parlato a Vivo Azzurro TV, in occasione dell'ultimo raduno della nazionale nel consueto ritiro di Coverciano. Vicario, ha parlato del momento della Nazionale, degli obiettivi futuri, e del suo periodo personale.

"Il trasferimento in Premier League: mi ha permesso di esplorare una vita diversa, uscendo dalla comfort zone. Sono arrivato in Serie A dopo tanta gavetta: ho incominciato a giocare dall'Interregionale": così parla Guglielmo Vicario, dal ritiro della nazionale di Coverciano. "Grazie alle convocazioni con la nazionale, giro l'Europa ed il mondo con lo scudetto dell'Italia sul petto: è il sogno di tutti i bambini. Buffon è stato il mio idolo, averlo con noi è un orgoglio". Ancora, Vicario parla dei prossimi obiettivi della nazionale: "Spero di continuare a far parte di questo gruppo e partecipare al Mondiale del 2026. Dovrò convincere Luciano Spalletti, ma prima c'è la qualificazione da conquistare. Il rapporto tra allenatore e squadra deve essere di grande sintonia, bisogna restare uniti e fare quello che il mister ci chiede durante i ritiri".