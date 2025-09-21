Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate di campionato. Porta inviolata con zero gol subiti in 450 minuti di calcio. Stiamo parlando di quella che, finora, è la miglior difesa d'Europa, per quanto riguarda i campionati professionistici. Non è il Real Madrid, il Paris Saint-Germain o altre grandi corazzate, ma l'Ascoli: squadra di Serie C.
Porta inviolata
Nessuno come l’Ascoli: dopo cinque giornate vanta la miglior difesa d’Europa
La sorpresa Ascoli—
Nel girone B della Serie C c'è una squadra rivelazione: l'Ascoli di Francesco Tomei. I bianconeri, in cinque partite, hanno collezionato tre vittorie e due pareggi. Con i tre gol rifilati al Livorno, allo stadio Armando Picchi, la squadra marchigiana è diventata terza in classifica ad un solo punto di distanza dal Ravenna secondo e dall'Arezzo primo. La squadra di Tomei è rocciosa, gioca molto bene, non subisce gol e ha iniziato a segnarne parecchi. Un inizio migliore, per questa squadra, era difficile da pronosticare.
La miglior difesa in Europa—
Con questo grande inizio l'Ascoli ha anche battuto un record. Con zero gol subiti in cinque giornate la sua è la miglior difesa nei campionati professionistici europei. Una squadra della provincia italiana che fa meglio di club come il Manchester City o il Real Madrid.
Certo, siamo agli inizi di stagione, ma il dato c'è, è assolutamente clamoroso e positivo. Merito di una difesa attenta, dura, rocciosa: una linea a quattro composta da Guiebre, Nicoletti, Curado e Alagna. Merito, anche, del giovane e bravissimo estremo difensore Samuele Vitale. Il classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, è un portiere sicuro e molto bravo sia tra i pali che con i piedi.
Il commento del tecnico—
Soddisfatto l'allenatore in seconda, Giuseppe Agostinone, che ha sostituito contro il Livorno lo squalificato Tomei. "Quello di oggi è un gran risultato, i ragazzi hanno interpretato molto bene la partita", ha detto ai microfoni nel postpartita. E sulla difesa migliore in Europa: "Anche oggi non abbiamo subito gol, la fase di non possesso parte dagli attaccanti, che fanno un gran lavoro e a beneficiarne è tutta la squadra".
