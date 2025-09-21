Il club marchigiano di Serie C ha conseguito un record invidiabile

Federico Iezzi Collaboratore 21 settembre - 15:59

Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate di campionato. Porta inviolata con zero gol subiti in 450 minuti di calcio. Stiamo parlando di quella che, finora, è la miglior difesa d'Europa, per quanto riguarda i campionati professionistici. Non è il Real Madrid, il Paris Saint-Germain o altre grandi corazzate, ma l'Ascoli: squadra di Serie C.

La sorpresa Ascoli — Nel girone B della Serie C c'è una squadra rivelazione: l'Ascoli di Francesco Tomei. I bianconeri, in cinque partite, hanno collezionato tre vittorie e due pareggi. Con i tre gol rifilati al Livorno, allo stadio Armando Picchi, la squadra marchigiana è diventata terza in classifica ad un solo punto di distanza dal Ravenna secondo e dall'Arezzo primo. La squadra di Tomei è rocciosa, gioca molto bene, non subisce gol e ha iniziato a segnarne parecchi. Un inizio migliore, per questa squadra, era difficile da pronosticare.

Abdul Guiebre, centrocampista dell'Ascoli. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

La miglior difesa in Europa — Con questo grande inizio l'Ascoli ha anche battuto un record. Con zero gol subiti in cinque giornate la sua è la miglior difesa nei campionati professionistici europei. Una squadra della provincia italiana che fa meglio di club come il Manchester City o il Real Madrid.

Certo, siamo agli inizi di stagione, ma il dato c'è, è assolutamente clamoroso e positivo. Merito di una difesa attenta, dura, rocciosa: una linea a quattro composta da Guiebre, Nicoletti, Curado e Alagna. Merito, anche, del giovane e bravissimo estremo difensore Samuele Vitale. Il classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, è un portiere sicuro e molto bravo sia tra i pali che con i piedi.

Il commento del tecnico — Soddisfatto l'allenatore in seconda, Giuseppe Agostinone, che ha sostituito contro il Livorno lo squalificato Tomei. "Quello di oggi è un gran risultato, i ragazzi hanno interpretato molto bene la partita", ha detto ai microfoni nel postpartita. E sulla difesa migliore in Europa: "Anche oggi non abbiamo subito gol, la fase di non possesso parte dagli attaccanti, che fanno un gran lavoro e a beneficiarne è tutta la squadra".