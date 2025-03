Monza, Nesta: “Ci credo ancora, altrimenti sarei rimasto a casa con la famiglia”

Nesta deluso per il risultato contro l'Inter e con la testa alla prossima partita contro il Parma che sa di ultima spiaggia.

Il Monza sfodera una grande prestazione contro l'Inter, sfiora l'impresa, ma esce sconfitto da San Siro. Tanto impegno e grandi giocate, soprattutto nel primo tempo con le reti di Birindelli e Keita per il momentaneo 0-2. Decisivo il gol di Arnautovic, arrivato nei minuti di recupero, che ha spezzato l'entusiasmo brianzolo. Alessandro Nesta che si può ritenere comunque soddisfatto per il match giocato dalla sua squadra ma la classifica si fa sempre più complicata, con l'ultimo posto e soli 14 punti conquistati in 28 giornate.