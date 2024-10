Como, tutti “Paz” per Nico. E’ bagarre tra Argentina e Spagna

Il trequartista del Como, Nico Paz, nel mirino di due nazionali pronte a darsi battaglia per convocarlo: Argentina e Spagna. Il Real Madrid lo guarda da vicino per riportarlo in rosa.

Gennaro Dimonte 2 ottobre - 18:47

Dopo un inizio complicato, il Como ha incanalato una serie di due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona. Tra i protagonisti di queste prime giornate c'è Nico Paz, talento purissimo scuola Real Madrid. Il club allenato da Cesc Fabregas ha investito una cifra importante per le casse societarie (6 milioni) lasciando il diritto di recompra agli spagnoli. Il vent'enne di Tenerife sta rispettando appieno tutte le aspettative nei suoi confronti con tantissime giocate di qualità e il gol segnato (la Lega ha poi dato autogol) nell'incredibile 2-3 del Gewiss Stadium. L'Argentina ha da tempo puntato gli occhi sul ragazzo e vuole portarlo in Nazionale maggiore. Sarà lotta serrata con la Spagna, suo paese di nascita che però non l'ha mai convocato nelle selezioni giovanili.

L'Argentina punta alla convocazione di Nico Paz: trema la Spagna — Le prestazioni di Nico Paz al Como hanno in qualche modo stuzzicato i media argentini e non solo. Nonostante il trequartista classe 2004 sia nato sulle Isole Canarie, possiede passaporto albiceleste. Se ci aggiungiamo otto presenze a quattro gol con l'Argentina in Under 20 e diverse partite con l'Under 23 possiamo dire che è il dado è quasi tratto. A tal punto che l'allenatore della Nazionale maggiore, Lionel Scaloni, starebbe pensando di convocarlo nella prossima finestra dedicata alle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Con buona pace della Spagna che finora ha deciso di non puntare sul giovane gioiello cresciuto nel Real Madrid.

Nico Paz come Morata? Il Real Madrid ci prova — Così come accaduto nell'operazione Morata-Juventus, il Real Madrid ha inserito una clausola di recompra per Nico Paz al Como. La cifra di sei milioni è assolutamente pareggiabile a fine stagione dagli spagnoli che hanno evidentemente intravisto nel ragazzo una carriera che potrebbe essere degna di un giocatore dei Galacticos. In caso di rivendita del club italiano, verrà corrisposto al Real il 50% della cifra totale. Un segnale di quanto la squadra allenata da Carlo Ancelotti sia attenta ai dettagli verso i ragazzi talentuosi.