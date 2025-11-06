La Cremonese vuole ricominciare a macinare punti. Nell'anticipo di Serie A, domani sera ci sarà la sfida tra la squadra di Davide Nicola e il Pisa. Una partita chiave per la zona salvezza, nonostante Vardy e compagni classifica alla mano hanno tutto il diritto di guardare in alto. Una sfida fondamentale, l'ha definita così il tecnico ex Salernitana nell'odierna conferenza stampa.