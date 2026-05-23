L'ex allenatore della Nazionale Roberto Mancini, è tornato a parlare durante l'evento del Circolo Canottieri Aniene. Come riporta l'Ansa, l'occasione che ha visto la sua partecipazione, tuttavia, non era di natura prettamente calcistica o sportiva: Mancini è infatti intervenuto nelle vesti di testimonial per la donazione del sangue, un ruolo civico fondamentale che lo ha visto protagonista assoluto. Le sue parole hanno però inevitabilmente toccato anche i temi più caldi e dibattuti del calcio internazionale e italiano, fornendo alcuni spunti interessanti.

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Mancini CT? la risposta

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Un possibile ritorno in Italia per Mancini?

Nonostante l'importante e nobile contesto legato alla campagna per la, l'attenzione dei media presenti si è rapidamente spostata sul futuro professionale dell'. La domanda che molti appassionati si pongono riguarda proprio un suo. Interrogato in modo diretto sull'eventualità di diventare nuovamente il commissario tecnico della selezione azzurra,ha scelto la via della diplomazia, sviando l'argomento con una risata. Il tecnico ha infatti fornito una risposta che evita, dunque, di alimentare ulteriori speculazioni in merito al suo futuro.Questa breve battuta è bastata per eludere le incalzanti domande su un suo ipotetico futuro come, mantenendo il riserbo più assoluto e ribadendo la priorità del tema benefico dell'evento.

Oltre alle indiscrezioni relative al ruolo di Ct dell'Italia, l'ex allenatore della Nazionale italiana ha avuto modo di rispondere a chi gli chiedeva specificamente se avesse nostalgia del proprio Paese. Anche in questo frangente, la sua risposta è stata sintetica ma molto sincera, confermando il sentimento di mancanza che si prova quando si è lontani: "Mi manca l'Italia? Quando si è all'estero manca sempre".

Roberto Mancini, allenatore dell'Al Sadd (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

L'intervento di Roberto Mancini al Circolo Canottieri Aniene si è concluso con un commento su un altro grandissimo protagonista del calcio mondiale, che sta attualmente facendo discutere l'opinione pubblica sportiva. A Mancini è stato chiesto un parere sull'addio di Guardiola al Manchester City. Il tecnico ha preferito mantenere un profilo prudente, esprimendo però una chiara riflessione sulla complessità di questo mestiere. Le sue parole conclusive sono state: "Faccio fatica a parlare di me, figurarsi gli altri. Non saprei, lui è stato tanti anni al City e ha vinto tantissimo. Vincere non credo sia logorante, ma l'allenatore è un mestiere difficile".

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