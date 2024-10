Dopo Antoine Makoumbou, anche Adam Obert lascia il ritiro della Nazionale e torna a Cagliari: verrà valutato dallo staff medico.

Luca Paesano 13 ottobre - 17:47

Arriva un'altra brutta notizia in casa Cagliari dopo l'infortunio di Antoine Makoumbou. Anche Adam Obert è stato vittima di un problema fisico e, dopo essersi consultato con lo staff medico della nazionale slovacca, ha deciso di abbandonare il ritiro per fare ritorno in Sardegna. Il difensore verrà rivalutato dalla società, in attesa di comprendere se riuscirà ad essere a disposizione di Davide Nicola per la gara del 20 ottobre contro il Torino.

Cagliari, altro stop in Nazionale: si ferma anche Obert — Partito indietro nelle gerarchie, Adam Obert sta guadagnando giornata dopo giornata la fiducia di Nicola a suo di prestazioni convincenti. Anche nell'ultima sfida di campionato contro la Juventus, il difensore slovacco si è reso protagonista di un'ottima prova, con tanto di gol sfiorato con una conclusione dalla distanza che si è stampata sul palo alla destra di Di Gregorio.

Ora, però, è arrivato lo stop durante gli impegni di Nations League con la sua Nazionale. Obert, infatti, non è sceso in campo nel corso della sfida di venerdì contro la Svezia (terminata con il risultato di 2-2) ed è costretto ad alzare bandiera bianca anche per il prossimo match contro l'Azerbaijan. Secondo quanto riportato dai media slovacchi, per il difensore si tratterebbe di un problema muscolare di lieve entità.

Obert torna dunque a Cagliari, in attesa che vengano svolti accertamenti più approfonditi per chiarire l'entità dell'infortunio. Un'altra brutta notizia per Davide Nicola, dopo che anche Makoumbou aveva fatto rientro in città in seguito ad un fastidio al ginocchio.

Adam Obert 22 anni, in azione con la maglia del Cagliari (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)