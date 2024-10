Le soste per le nazionali spesso diventano dei veri e propri incubi per gli allenatori di club, visto l'alto tasso di infortuni che si manifestano nel corso dei ritiri e degli stessi match. Nel corso del tempo sono state tante le lamentele emerse proprio dagli allenatori a causa dell'alto carico di stress imposto ai calciatori proprio per le nazionali, tra viaggi, allenamenti e numeri di partite. Anche quest'anno, va detto, c'è chi si è fatto sentire in maniera importante.