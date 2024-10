Media spettatori, Inter e Milan in testa: il grafico

Media spettatori: milanesi in testa; Como primatista del riempimento

Come si evince dal grafico di sinistra, i Lariani hanno la percentuale 98,24 del riempimento in base alla media. Segue la Juve, poi l'Atalanta. Fanalino di coda, è la Lazio. Invece, nel grafico di destra, c'è la media spettatori totali in cui le due milanesi sono in testa. Segue la Roma, poi il Napoli. L'Atalanta si piazza a metà classifica. Infine, leopromosse Venezia e Como, in zona retrocessione.