Piccoli al Cagliari ha un ruolo chiave: è lui il fattore in più per la salvezza

Piccoli sta conquistando il Cagliari a suon di gol e giocate decisivi: Nicola vede perciò in lui l'uomo giusto per puntare alla salvezza e alla permanenza in Serie A.

A parlare e celebrare il ruolo chiave che Roberto Piccoli si è ritagliato e conquistato al Cagliari è stata l'edizione odierna de L’Unione Sarda: il quotidiano ha investito il classe 2001 del ruolo di trascinatore del club verso la salvezza alla fine di questa stagione. L'attaccante ha fin qui già segnato 4 gol pesanti in Serie A , contro Como e Parma, e non si è risparmiato neppure in Coppa Italia contro Carrese e Modena quindi ha tutte le carte in regola per continuare a fare del suo meglio.

Oltre ai gol, poi, alcune sue giocate sono state importanti in termini di risultato anche se poi non è stato lui in prima persona ad andare in rete: emblematico in questo senso è stato il calcio di rigore che si è procurato contro la Juventus (segnato poi da Marin per l'1-1 finale). Non è un caso se è difatti riuscito a strappare un posto da titolare a un giocatore di esperienza come Lapadula. Insomma, con il 23enne il Cagliari ha trovato un uomo imprescindibile per questa stagione e Nicola intende goderselo fino all'ultimo giorno che trascorrerà nel capoluogo sardo e nella rosa rossoblù.