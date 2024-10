Gigi Riva, premio alla memoria a Cagliari: l’omaggio a “Rombo di Tuono”

Gigi Riva è stato omaggiato quest'oggi a Cagliari con un premio alla memoria per il grande Campione e grande Uomo che è stato. "Rombo di Tuono" rimarrà sempre nella memoria di ogni appassionato di calcio e soprattutto di ogni sardo. Il cagliaritano di adozione infatti non verrà mai dimenticato e la cerimonia tenuta nel capoluogo della Sardegna lo ha testimoniato.

Le parole del presidente del Consiglio regionale di Cagliari

Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale di Cagliari, ha con l'occasione dichiarato ai microfoni di 'UnioneSarda.it': "Gigi Riva per noi non rappresenta solo il campione sul campo, ma il valore del legame con la terra, l’attaccamento alla maglia e alla Sardegna. Gigi è la Sardegna, anche se non ci è nato. I valori che porta con sé lo sport, la solidarietà, l’amicizia, valgono più di qualsiasi trofeo o medaglia. Oggi non celebriamo solo un eroe dello sport, ma condividiamo un’eredità morale che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni".