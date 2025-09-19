Palermo, Amauri e Miccoli di nuovo insieme, ma stavolta in Primavera

I due ragazzi avranno l'onore di indossare gli stessi colori che in passato hanno indossato i rispettivi papà

Jacopo del Monaco 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 11:38)

In passato, Fabrizio Miccoli ed Amauri hanno onorato la maglia del Palermo a suon di gol e giocate che hanno fatto innamorare i tifosi. I due nomi sono legati ai rosanero, ma adesso lo saranno ancor di più. Infatti, Diego ed Hugo Leonardo, figli dei due ex attaccanti, giocheranno insieme nella Primavera del Palermo.

I figli di Amauri e Miccoli nella Primavera del Palermo — Durante la sua carriera agonistica, Fabrizio Miccoli ha vestito diverse maglie: Perugia, dove ha vinto il titolo di capocannoniere della Coppa Italia 2002/2003; Juventus, con cui ha conquistato la Supercoppa Italiana nel 2003; Fiorentina; Benfica, vincendo la Supercoppa nazionale nel 2005. Ma il suo nome è legato in particolar modo al Palermo, dove ha giocato dal 2007 al 2013 segnando 81 gol in 179 partite. Per una sola stagione, il Romario del Salento ha condiviso lo spogliatoio e l'attacco rosanero con Amauri, che ha giocato per la squadra siciliana dal 2006 al 2008. Il primo anno di Miccoli in rosanero, quindi, ha coinciso con il secondo ed ultimo in Sicilia dell'italo-brasiliano.

Il calcio, a volte, sa essere molto romantico ed Amauri e Miccoli stanno per tornare ad indossare il rosanero. Ovviamente non stiamo parlando dei due personaggi citati poco sopra, visto che l'italo-brasiliano si è ritirato nel 2017 dopo l'esperienza coi New York Cosmos, mentre l'attaccante pugliese ha appeso gli scarpini al chiodo due anni prima quando vestiva la maglia del Birkirkara, club di Malta.

Questa volta stiamo parlando dei loro figli: Diego, figlio di Fabrizio nato nel 2008 e chiamato così in onore della leggenda argentina Maradona; Hugo Leonardo, nato nel 2006 e secondogenito dell'ex centravanti di diverse squadre come Juve, Parma e Torino. I due giovani calciatori, così come i lori padri diverse stagioni fa, stanno per condividere lo spogliatoio del Palermo, ma con la Primavera dei rosanero.