Non succede quasi mai, ma quando succede, è da ricordare. Uno dei precedenti di Parma-Bologna, che si incontreranno quest'oggi nel posticipo di domenica pomeriggio di serie A, è sicuramente quello del 2005. Entrambe erano in massima serie, arrivarono alla fine del campionato a pari punti nel terzultimo posto in classifica. Già retrocesse Brescia ed Atalanta. La Lazio arrivò 13esima, Udinese e Sampdoria quarta e quinta. Fiorentina 16esimo posto.