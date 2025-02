Parma-Bologna: scopriamo insieme chi sono i tifosi vip

Il derby emiliano della Serie A è alle porte, scopriamo insieme chi sono i sostenitori vip delle due squadre

Lisa Semilia 22 febbraio 2025 (modifica il 22 febbraio 2025 | 12:06)

Al Tardini andrà in scena un derby tutto emiliano sabato 22 febbraio alle ore 15:00. Parma-Bologna si preannuncia una sfida sentita, soprattutto per i momenti differenti in cui si trovano le due squadre di Serie A. I gialloblù cercano di rialzarsi da un forte momento di crisi, questa sarà la prima gara ufficiale per il nuovo allenatore Chivu e la speranza per la società è quella di ripartire conquistando tre punti importanti in casa, per cercare di risalire tentando di sollevarsi dalla zona retrocessione. Gli avversari però sono molto temibili: non hanno ancora perso una gara nel 2025 e l’obiettivo è quello di conquistare un posto per l’Europa dopo le grandi emozioni vissute quest’anno in Champions. I pronostici sono a favore del Bologna, che è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite contro il Parma in Serie A. L’ultimo successo dei gialloblù in questa sfida risale al 22 dicembre 2012. Ma scopriamo insieme chi sono i tifosi vip che sosterranno le due squadre al Tardini (o tiferanno da casa).

BOLOGNA: CHI SONO I TIFOSI D’ECCEZIONE — Sono molti i cantautori innamorati della loro Bologna, e che hanno deciso di sposare in eterno i colori rossoblù. Uno tra tutti? L’eterno Gianni Morandi. Il cantante ha sempre sostenuto la squadra anche nei momenti di difficoltà, ricoprendo per alcuni anni un ruolo di prestigio. Morandi, infatti, è stato presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014. Ma non è l’unico ad amare follemente la squadra, insieme a lui troviamo anche Luca Carboni e Cesare Cremonini. Il primo ha trasformato in musica questa sua passione, dedicando un romantico pensiero in una strofa nella sua canzone Silvia lo sai: “La maglia del Bologna, sette giorni su sette”, che altro aggiungere? Non è da meno Cesare Cremonini, la sua Poetica è diventata l’inno del Bologna in Europa, cantata da tutto lo stadio a squarciagola e lui insieme ai tifosi in un abbraccio alla squadra più che virtuale. Altro sostenitore d’eccezione il politico Pier Ferdinando Casini, Romano Prodi in ambito politico e lo chef Bruno Barberi.

PARMA: I VIP GIALLOBLÙ — Sono sicuramente meno i vip dal cuore gialloblù ma come si suol dire, pochi ma buoni. Sempre pronti a tifare per il Parma il cantante Gianluca Grignani, che non ha mai nascosto la sua fede. A fargli compagnia troviamo il conduttore e scrittore Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, che ebbe anche una parentesi “calcistica” con la squadra emiliana. Il 23 marzo 2007 la società gli offrì un contratto bimestrale da 3000 euro e il comico venne a tutti gli effetti tesserato e inserito in rosa con il numero 52, indicante la sua età, e lo pseudonimo Gnoccao sulla maglia. Non riuscì però a giocare neanche una partita in quell'annata, per via della difficoltà che la società incontrò nella lotta per la salvezza. Venne confermato in rosa ancora per il campionato successivo, ma anche in quella stagione non scese mai in campo. Infine segnaliamo un ex storico che ha sempre amato questi colori: Gianluigi Buffon. L’ex portiere ha sicuramente il cuore diviso a metà, una parte gialloblù e una parte bianconera, ma non tradirà mai la squadra dove tutto per lui è iniziato e finito. Un amore e un sostegno che rimarrà eterno.