Oosterwolde e l'aiuto di Buffon

Oosterwolde ha rivelato un curioso aneddoto legato a Buffon durante la sua esperienza al Parma in Serie B: "Gigi è davvero un ragazzo d'oro, per me è stato quasi come un padre. Quando sono arrivato a Parma, non sapevo l'italiano e quindi mi ha spiegato tutto in inglese. Ho un particolare aneddoto su di lui. Una volta sono arrivato in ritardo di 5 minuti all'allenamento e come punizione avrei dovuto pagare la cena per l'intera squadra e per lo staff. Ma ero appena arrivato a Parma e la cena costava circa 5mila euro. Allora ho guardato il conto e ho pensato 'ecco, questa è la mia punizione'. Poi è arrivato Gigi e mi ha messo dei soldi in tasca. Lui è davvero un bravo ragazzo. Gigi è la leggenda dell’Italia. Ovunque andavamo, su ogni campo tutti erano lì solo per Gigi. È amato ovunque".