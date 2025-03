Perugia-Ascoli: dove vedere il derby dell’Appennino in tv e in streaming

Perugia-Ascoli in Serie C: ecco dove vedere in tv e in streaming il derby dell'Appennino in programma lunedì 3 marzo

Enrico Pecci Redattore 2 marzo 2025 (modifica il 2 marzo 2025 | 18:29)

Torna il derby dell'Appennino Perugia-Ascoli. Una rivalità sentita, con un passato anche in Serie A. Lunedì 3 marzo 2025, nel posticipo del girone B di Serie C, il Perugia ospiterà i marchigiani allo Stadio Curi. La squadra umbra è in piena lotta salvezza ed occupa attualmente l'ultimo posto playout, mentre i bianconeri cercano punti pesanti per non perdere il treno playoff.

Perugia-Ascoli anche in chiaro: dove vederla in tv — Il match tra Perugia ed Ascoli, valevole per la 29esima giornata di Serie C, si giocherà lunedì 3 marzo con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, al canale 253, ed in chiaro su Rai Sport. In alternativa, sarà possibili seguire la partita in streaming su Now, Sky Go e RaiPlay.

Alla vigilia del match, i due allenatori hanno presentato la sfida del Curi. Cangelosi ha caricato così il suo Perugia: "Dieci partite che hanno lo stesso valore. Ragiono di gara in gara, dobbiamo concentrarci su questa per trovare prima di tutto serenità. L’Ascoli è una squadra che a prescindere dai problemi che può avere dietro ha una sua forza, un centrocampo importante e un attacco pericoloso. Ha vinto a Pescara due settimane fa, dovremo evitare di dargli ripartenze perché sono molto bravi". E sul momento della squadra: "Rimango convinto di quello che ho già detto. Questo è un gruppo che specialmente se al completo ha giocatori che possono aspirare a qualcosa in più. Non mi lascio prendere dall’ansia, non guardo la classifica. Questa settimana ho avuto risposte. Ho convocato 24 giocatori, fuori rimangono Agosti, Di Maggio ed Angella. Lewis non è convocato, non lo ritengo ancora pronto. Seghetti ha accusato il riacutizzarsi di un problema vecchio. Riccardi è a disposizione, devo valutare se dall’inizio o a partita in corso".

Per Cudini, invece, continua l'emergenza infortuni: "Non recuperiamo nessuno degli infortunati. Torna Marsura, abbiamo registrato qualche virus che ha colpito anche Raffaelli che ora però sta meglio e domani vedremo come sarà la situazione. Re ha problemi da tempo, abbiamo deciso di fermarlo e domani non ci sarà. Forte e Curado hanno i loro tempi di recupero, non sono infortuni gravi anche se si sono registrati dei problemi su delle cicatrici". Il tecnico bianconero avvisa i suoi: "Dovremmo essere molto compatti nella fase difensiva, bisognerà essere un blocco unico. Occorre equilibrio in questa fase della stagione, abbiamo analizzato gli errori commessi contro la Ternana ed i ragazzi ne sono ben consapevoli, senza voler colpevolizzare nessuno. Bisogna saper leggere le situazioni e non forzare certe giocate". Di seguito le probabili formazioni del match.

Perugia (3-5-2): Gemello; Leo, Bartolomei, Giraudo; Mezzoni, Giunti, Gomez, Broh, Lisi; Kanoute, Montevago. Allenatore: Cangelosi.

Ascoli (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Curado, Adjapong; Odjer, Carpani; Silipo, Varone, D’Uffizi; Forte. Allenatore: Cudini.