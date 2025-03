Perugia-Ascoli: una rivalità che viene da lontano, con un passato in Serie A

I precedenti in Serie A tra Perugia e Ascoli

Nonostante oggi Perugia e Ascoli militino in terza divisione, per diverse stagioni, a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80, si affrontarono in Serie A. Nel 1976, nel primo precedente nella massima serie, il Perugia vinse in rimonta 1-2 ad Ascoli, con gol di Novellino all’89’. Il gol costò caro ai bianconeri, che a fine stagione retrocessero a causa della differenza reti e che con un punto in più si sarebbero salvati. Tre stagioni più tardi i marchigiani riuscirono a tornare in Serie A, ma anche in quel frangente gli scontri diretti premiarono gli umbri, che vinsero all’andata e pareggiarono al ritorno. In quel periodo il Perugia si trovava spesso nelle parti alte della classifica, con l’exploit del secondo posto proprio della stagione 1978/1979. Nel campionato seguente, dopo lo 0-0 dell’andata, il ritorno premiò il Picchio, che vinse 1-0 con rigore di Moro. I bianconeri conclusero l’anno con uno storico quarto posto in Serie A, ancora oggi miglior risultato nella storia del club. Infine, nella Serie A 1980/1981, il Perugia vinse 0-3 all’andata, mentre la gara di ritorno si chiuse a reti inviolate. Si tratta tuttora dell’ultimo scontro diretto nella massima divisione, dato che a fine anno il Perugia, penalizzato per lo scandalo scommesse di Totonero, retrocesse in B. In seguito, in periodi diversi, entrambi i club sono tornati a più riprese in Serie A, pur senza incontrarsi.