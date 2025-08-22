Ecco dove poter seguire l'anticipo di venerdì 22 agosto della nuova stagione del campionato cadetto italiano

Filippo Montoli 22 agosto - 09:51

Comincia la nuova stagione della Serie B e la partita che aprirà le danze è quella tra Pescare e Cesena. La gara è in programma allo Stadio Adriatico alle ore 20:30. I padroni di casa fanno il loro ritorno nella serie cadetta dopo quattro stagioni passate in Serie C. L'obiettivo non può essere che quello di partire bene di fronte al proprio pubblico. Gli ospiti vogliono provare a raggiungere i playoff anche quest'anno e uscire con dei punti dalla sfida di questa sera sarebbe un ottimo inizio. Ecco dove vedere Pescara-Cesena in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Pescara ha cominciato ufficialmente la nuova stagione una decina di giorni fa, con la partita del primo turno di Coppa Italia contro il Rimini vinta per 1-0. Decisiva la rete di Luca Valzania, il quale è costretto a saltare la prima di campionato per squalifica. Al turno successivo, gli uomini di Vincenzo Vivarini hanno incontrato il Parma e con la sconfitta per 2-0 hanno dovuto dire addio alla competizione.

Anche il Cesena ha esordito in Coppa Italia, disputando però solo il secondo turno. La squadra ha tenuto testa a un Pisa in difficoltà, andando più volte vicino al gol. La partita è terminata 0-0 nei tempi regolamentari, rendendo così necessari i calci di rigore. Con 7 errori sui 10 tiri totali, alla fine sono stati toscani, vincendo 2-1, a strappare il biglietto per gli Ottavi di Finale.

Le probabili formazioni — Il nuovo tecnico del Pescara non può contare su Valzania e Dagasso, entrambi squalificati. Vivarini dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Desplanches tra i pali. Linea difensiva a quattro con Oliveri, Brosco, Corbo e Letizia. In mediana spazio al duo Squizzato-Graziani. Sulla trequarti, le ali Merola e Cangiano saranno affiancati da Olzer. Punta centrale Di Nardo.

Michele Mignani, invece, può contare su tutti i giocatori della rosa e dovrebbe schierare il suo ormai consueto 3-5-2. In porta Klinsmann. Davanti, line a tre con Ciofi, Zaro e Mangraviti. A centrocampo, Ciervo e Frabotta sulle fasce, mentre nel mezzo vengono schierati Bisoli, Berti e Bastoni. In attacco spazio alla coppia Shpendi-Blesa.

PESCARA (4-2-3-1): Desplanches; Oliveri, Brosco, Corbo, Letizia; Squizzato, Graziani; Merola, Olzer, Cangiano; Di Nardo. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta; Shpendi, Blesa. Allenatore: Michele Mignani.

Pescara-Cesena, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La prima partita della stagione 2025/2026 della Serie B in programma venerdì 22 agosto alle ore 20:30 sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. La piattaforma detiene anche per quest'anno i diritti di tutto il campionato cadetto italiano. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e durante il match sarà attiva la FanZone che permette di scrivere nella chat pubblica e di partecipare a sondaggi in diretta.