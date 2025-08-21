Pescara-Cesena, statistiche e precedenti tra i due club di Serie B

Tornano in azione le squadre della cadetteria con l'obiettivo più importante: raggiungere la Serie A

Jacopo del Monaco 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 18:02)

Sta per tornare la Serie B e la nuova edizione verrà inaugurata dal match tra Pescara e Cesena, che giocheranno domani sera alle ore 20:30. In attesa del fischio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club del campionato cadetto, che si affronteranno presso lo Stadio Adriatico.

Pescara-Cesena, i precedenti — Le due squadre, allenate rispettivamente da Vincenzo Vivarini e Michele Mignani, daranno il via alla Serie B 2025/2026. La prima sfida tra Delfini e Cavallucci risale alla cadetteria della stagione 1978/1979 ed i due club, domani, si affronteranno per 50esima volta nella loro storia.

Ad oggi, il Pescara ha le statistiche dalla propria parte grazie alle sua 19 vittorie, di cui l'ultima risalente all'1-0 del 15 marzo di 3 anni fa in Serie C, ed i 17 pareggi. La squadra bianconera, che ha vinto gli ultimi due confronti con gli Adriatici due stagioni fa in C, ha ottenuto la vittoria 13 volte. Per quanto riguarda le reti, i biancazzurri ne hanno segnate 57, nove in più rispetto ai loro avversari. Il capocannoniere della sfida è l'ex bianconero Dario Hübner che, dal '94 al '96, ha segnato 4 reti contro il Pescara tra B e Coppa Italia.

Le statistiche in cadetteria — I due club si sono affrontati principalmente in Serie B, ma ci sono state sfide anche in Serie A, in C ed in Coppa. Tra le quattro partite nella massima competizione, ricordiamo in particolar modo la vittoria per 3-0 del Pescara datata 31 dicembre 1988 con tanto di doppietta di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma.

Domani sera, biancazzurri e bianconeri torneranno ad affrontarsi in B dopo 7 anni. Nella stagione 2017/2018, il Cesena ha vinto 4-2 all'andata, mentre il ritorno è terminato a reti bianche. Su 38 partite in cadetteria contro i Cavallucci, il Pescara ha ottenuto 15 vittorie, 16 pareggi e soltanto 7 sconfitte. Considerando soltanto le partite in B giocate in casa dei Delfini, i padroni di casa dominano con 13 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta contro il Cesena.